療癒指數破表！迪士尼聯名「達菲彩繪機」啟航了　萌到爆內裝全曝光

▲中國東方航空「達菲·聯萌號」。（圖／翻攝自中國東方航空官網）

記者賴文萱／台北報導

又一架萌到爆彩繪機來了！中國東方航空與上海迪士尼度假區合作推出「達菲和他的朋友們」為主題的第四架迪士尼彩繪飛機，日前在中國大陸昆明亮相，不僅機身外頭有彩繪，連機艙內也處處充滿達菲熊身影，讓不少網友心動喊「超想搭」。

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▲達菲·聯萌號亮相，機身外頭大大的達菲熊彩繪萌到爆。（圖／翻攝自中國東方航空官網）

這架全新的迪士尼彩繪飛機命名為「達菲·聯萌號」（Duffy·Friendship Express），對外一亮相關注度就破表。嫩黃色的機身上頭彩繪著一隻大大的達菲熊圖案，機艙內的行李架、頭墊巾、托盤等相關設備也都被達菲家族給填滿，機上處處充滿達菲家族的萌身影，彷彿置身童話世界。

▲▼機艙內隨處充滿達菲家族可愛的身影。（圖／翻攝自中國東方航空官網）

「達菲·聯萌號」日前首航昆明—上海虹橋，航班號為MU5811，搭乘到首航航班的旅客更是幸運，可在鋪滿達菲熊玩偶的值機櫃檯領取到首航專屬登機牌。當天東航和上海迪士尼也為每位旅客精心準備達菲主題的大禮包及上海迪士尼樂園門票。同時，還在航班上還抽取了幸運旅客贈送神秘大禮。

▲當天搭乘首航的旅客，可以領到專屬登機牌。（圖／翻攝自中國東方航空官網）

在飛機抵達上海虹橋機場後，機艙門打開的瞬間，兩輛與彩繪飛機完美配套的達菲主題車輛在機坪迎接首航航班的旅客們，讓旅客們再次收穫了新驚喜。

▲兩輛與彩繪飛機完美配套的達菲主題車輛在機坪迎接首航航班的旅客。（圖／翻攝自中國東方航空官網）

中國東方航空與上海迪士尼度假區為企業聯盟合作夥伴，前期已有3架不同造型的迪士尼主題彩繪機。不過，這次達菲·聯萌號主題彩繪飛機，目前規劃執飛上海—濟南／信陽／深圳等航線，台灣的旅客暫時還沒有機會搭到。