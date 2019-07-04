期間限定！迪士尼「米奇米妮彩繪機」來台了　跟玩具總動員機輪流載客

▲中國東方航空將採用迪士尼彩繪機米奇米妮.奇夢號將往返兩岸航線。（圖／東航提供）

記者賴文萱／台北報導

中國東方航空由台北松山直飛上海虹橋的航班號MU5098，採用迪士尼彩繪機米奇米妮.奇夢號執飛，機型為A330-300，吸引眾多旅客和飛機迷的關注。東航表示，自7月3日至8月31日，將與玩具總動員彩繪機輪流往返兩岸航線。

東方航空兩岸航線首次由迪士尼塗裝的主題航班定期執行兩岸航線，為感謝台灣旅客的長期支持，東航於機場報到櫃檯精心準備迪士尼主題玩偶，同時於登機門前進行旅客與迪士尼彩繪機合照就有機會抽到樂園門票的FACEBOOK打卡活動。現場也提供手舉牌供旅客拍照留念，獲得現場旅客，尤其是小朋友的熱情參與。

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▲▼先前「迪士尼玩具總動員彩繪機」來台時，引發轟動。（圖／東航提供）

東航指出，自2019年7月3日至2019年8月31日，兩架A330-300迪士尼彩繪機玩具總動員號和米奇米妮.奇夢號將每天輪流往返於兩岸航線；自2019年9月1日至10月26日期間，每周五、六、日輪流執飛。

東航表示，作為中國大陸三大航空集團之一，近年來大力推進國際化、互聯網化戰略，這次迪士尼彩繪機機型助力兩岸航線暑運高峰，勢必更進一步提升品牌效應。