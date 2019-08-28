　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「寵妻老公」禮物狂送、家務全包　人妻結婚1年崩潰喊離：活在地獄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲老公狂送禮、包辦家事，「極度寵愛」卻讓人妻崩潰：「我要離婚。」（圖／pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

許多嚮往婚姻的女子，應該都希望未來的老公溫柔體貼，但阿拉伯聯合大公國卻有一名人妻覺得相當困擾，她認為老公對自己好的太過頭了，除了經常送禮物、包辦所有家事，生活上任何事情也只會順著她，讓她覺得每天都像活在地獄，下定決心要跟剛結婚一年的丈夫離婚。

綜合外媒報導，阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah）一名新婚人妻上法院表示，老公的極度寵愛讓她感到非常困擾，因為老公從來不會跟她吵架，願意原諒她任何的事情，平日也主動包辦所有的家務，還時不時會送她禮物逗她開心，儘管外人看起來她的老公非常完美，但這樣的生活已經快讓她窒息。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲人妻表示，「自己每天都像活在地獄。」（圖／翻攝自pixabay）

人妻進一步透露，兩人除了從來沒有吵過架，老公還把她的話當成「聖旨」，有一次她隨口嫌老公太胖，結果老公就開始運動減肥，還將一條腿弄到骨折，但「我只是想要與老公有真正的對話，就算是吵架也沒有關係，我想要的不是無止盡的順從」、「我感覺每天都像活在地獄」，因此她才下定決心要離婚。

老公出庭時則表示不想與妻子離婚，他認為在結婚第一年就評斷婚姻很不公平，每個人都是在錯誤中學習的，他也明白了老婆是想要對等的關係，而不是自己的處處順從，懇求法官拒絕妻子的離婚申請。法官最後決定延後審理這起離婚案，希望這對夫妻能可以自行解決問題。

ET快訊
他在床上睡覺…妻抱5歲兒墜樓亡！舅見屍氣炸怒瞪妹夫
捲髮妹一見小7「隱藏版15元飲料」秒買　網激推：必喝
高雄鳳山傳槍響！男子疑債務問題「舉槍自轟」

關鍵字：寵妻,人妻,阿拉伯,寵妻狂魔

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「寵妻老公」禮物狂送、家務全包　人妻結婚1年崩潰喊離：活在地獄

「法國總統先跟我道歉」！　巴西總統：那我就接受G7國家6億金援

西伯利亞24小時超過「97次野火」　燒毀40萬公頃林地

三寶旅客轉機「亂入管制區」　慕尼黑機場為他關閉4小時…130航班取消

「意圖突破飛彈防禦網」　日判斷：北韓射新型彈道飛彈

9萬3000人苦等移值　美國每年卻丟棄3500顆捐贈腎臟

台北往返東京製造415公斤CO2　徵收飛行里程費抵制過量搭機

破萬火場狂燒「比亞馬遜雨林多5倍」　中非剛果盆地邊緣燃燒中

川普拒參加G7氣候會議　川普：自己做過的環評報告比誰都多

影／玩水後身體驚見「詭異紅斑」！爸爸48小時離奇喪命　女兒PO網哭癱

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

BY2合作孟美岐《有種》超炸　3人一字排開飆舞爆發力破表！

小學生與「禮貌棕熊」互相鞠躬　不斷蹦跳狂點頭...網看完鼻酸！

「寵妻老公」禮物狂送、家務全包　人妻結婚1年崩潰喊離：活在地獄

「法國總統先跟我道歉」！　巴西總統：那我就接受G7國家6億金援

西伯利亞24小時超過「97次野火」　燒毀40萬公頃林地

三寶旅客轉機「亂入管制區」　慕尼黑機場為他關閉4小時…130航班取消

「意圖突破飛彈防禦網」　日判斷：北韓射新型彈道飛彈

9萬3000人苦等移值　美國每年卻丟棄3500顆捐贈腎臟

台北往返東京製造415公斤CO2　徵收飛行里程費抵制過量搭機

破萬火場狂燒「比亞馬遜雨林多5倍」　中非剛果盆地邊緣燃燒中

川普拒參加G7氣候會議　川普：自己做過的環評報告比誰都多

影／玩水後身體驚見「詭異紅斑」！爸爸48小時離奇喪命　女兒PO網哭癱

林佳龍要求收回發言！觀光局點頭「採用俄設計師作品」　俄國傳回好消息

前一場差點開轟！張育成繳出好成績　28日板凳待命

BMW試跑虎頭山煞車突失靈！懸崖邊停下點菸祭拜…後車廂「翻到一封遺書」

霸氣阿伯掃光貨架「做泡菜」！他撞見7字真相神救援…阻止「暗黑果醬」悲劇

「寵妻老公」禮物狂送、家務全包　人妻結婚1年崩潰喊離：活在地獄

土耳其總統參觀莫斯科航空展　俄強力推銷「F-35殺手」SU-57

「法國總統先跟我道歉」！　巴西總統：那我就接受G7國家6億金援

西伯利亞24小時超過「97次野火」　燒毀40萬公頃林地

被說「手錶很好看」！他忽略「社交細節」開心聊起來…下場慘了

試吃要排下一輪！「嬌嬌姐」抓狂嗆爆店員：就是要針對你

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

國際熱門新聞

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

比亞馬遜多5倍　中非破萬野火燃..

4歲小妹坐機車兜風　遭「風箏線..

慕尼黑機場停擺4小時　只為找他

父母只餵純素食！　女童快2歲僅..

「賈伯斯」回來了！　照片超像坐..

肯德基爺爺也吃素！KFC推出「..

她車上找到「不是自己的口紅」老..

印尼男性侵9童判化學閹割　史上..

要巴西接受金援　總統：法國先道..

遊泰動物園亂開門　童遭豹咬爛臉

握力超過130kg　IT男卻怕..

更多熱門

相關新聞

竹科女遇甘蔗男　揹315萬還成小三

1名楊姓男子才因偷腥人妻被判刑，雖後來成功「轉正」，但仍戒不掉「採野花」的習慣。楊男自稱富二代，以投資的名義誆騙「新任小三」竹科女315萬元。新竹地檢認為，2人交往皆出於自願，在感情合意的情況下，無法構成性侵罪嫌，僅針對詐欺提起公訴。新竹地院依詐欺取財罪，累犯，判楊男有期徒刑3年9月。

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

人妻遭拿裸照逼復合...設局殺死情夫

人妻與人夫摩鐵嘿咻　判2年賠20萬

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪命

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍怒瞪妹夫

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台

她見小7「隱藏版15元飲料」秒買

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面