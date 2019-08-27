交部擬印尼晶片護照免簽、提高包機獎勵　學者提「力道還不夠」

▲因應陸客限縮，政府正積極研擬辦法救觀光。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

中國大陸8月起暫停發放來台個人簽證、9月起調整各省來台團客配額，預計下半年將減少40萬人次陸客來台，交通部研擬開放持晶片護照的印尼國民觀光免簽、包機獎助金額調高10%等。學者表示，政府如果採用國旅力道來推觀光，會比較契合現今需求，非常時期要有非常作法，重點是陸客缺口能不能補上，每項措施估算有多少效益。

據知情人士透露，交通部部長、次長、觀光局和部裡各司26日晚間開會，針對陸客縮減、國際旅客增量擬訂計畫。

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計畫中提出，更開放、更簡便的簽證措施，與外交、海關單位研商簡化核發國際旅客簽證的流程，例如推動泰、菲、俄等國試辦免簽期調整為每2至3年檢討一次，降低當地組團社經營風險，提高投資台灣旅遊的意願，另研議開放持晶片護照的印尼國民觀光免簽，尚待與外交、內政部移民署會商。

另外，交通部欲提高包機獎助，推升來台運量，鼓勵日韓2、3線城市旅客包機來台旅遊，包機獎助金額調高10%，另針對長程包機（單程飛行時數6小時以上且停留時間達6天5夜），依人數級距每人獎助美金100至200元不等。

交通部還要與航空公司研商鼓勵新闢航點或增加航班的措施；引流中南部，鼓勵持短期觀光簽證的國際旅客，至高鐵海外特約經銷商購買高鐵單程乘車券，目的地為台中以南的高鐵站享有一次同區間第二人車票免費之優惠，兌換期至2020年4月30日止。

「很多是原本就有的，非常時期就要有非常手段！」靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，以往在持平時代原本就會穩定增加5%，但這次陸客限縮力道相當大，政府如果沒有跟上，住房旅就會下降許多，後續還可能產生裁員、無薪假等情形，觀光局應該估算總量需求。

黃正聰說，交通部研議開放持晶片護照的印尼國民觀光免簽有進步，但包機補助調高10%還可以再增加。他說，如果政府在這個非常時期，採用如同國旅的力道來推觀光，就會比較契合現今需求，甚至不須用到36億元，只要用其中1/4，也就是大約10億元，比較契合現在需求。

另外，針對中南部引流，交通部也研擬推動車票優惠。黃正聰指出，高鐵過去就有外國人的優惠方案，3天內不限次數搭乘只要2100元，相當於台北到高雄車票打7折，雖然高鐵車票優惠有進步，但還不算是非常手段。

黃正聰表示，應該要回歸需求，觀光局應該評估每一項措施可以帶來多少效益，最重要的是要將陸客缺口補上，現在再不趕快想辦法預防，台灣觀光業便會哀鴻遍野，政府不該覺得有做就好，應該要為了需求而做事，想辦法解決問題。