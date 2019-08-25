見俊美少年凍未條！噁男硬脫褲「廁間搓揉10mins」　讚：你小鳥很大

▲蔡男看見俊美少年「凍未條」，竟硬脫對方褲子猥褻下體，遭判1年10月。（示意圖，與本案無關／記者張靖榕攝）

記者陳玉／台中報導

從事保全業的蔡姓男子，去年2月間在某國中籃球場打球時，認識一名國中生，2人互加社群網站好友後，同月間清晨再次相約打球，途中，蔡邀少年上廁所，竟強拉他進隔間廁所，稱他「小鳥很大」，脫下少年、自己褲子後猥褻下體長達10多分鐘；蔡事後以30萬元與少年家屬達成和解，台中地院依強制猥褻罪，判蔡1年10月，緩刑4年。

判決書指出，蔡男與國中少年因打籃球認識，互加臉書及LINE好友，去年2月下旬清晨7點多，2人相約在某國中的籃球場一起打球，途中，蔡邀約少年去上廁所，竟趁他要離開廁所時，擋住去路並對他說「你小鳥很大」，更拉開他外褲、內褲查看性器官，再把他拉進隔間廁所並上鎖。

蔡用身體擋住隔間門及警鈴後，強行將少年褲子脫至腳踝處，用手觸碰他性器官、屁股等處，隨後蔡又將自己褲子脫下，強拉他手觸摸，並強抱少年頭部親吻臉頰，長達10多分鐘。後來少年藉口要出去打球，才離開廁所，經向同學告知後轉知導師，向婦幼警察隊報案。

台中地院審理時，蔡男坦承犯行，法官考量他無不良前科紀錄，已與少年家屬以30萬元達成和解，且已依約給付第一期和解金10萬元，少年家屬也向院方表示，蔡因年輕一時衝動而犯罪，同意法院酌減其刑；依強制猥褻罪判刑1年10月，緩刑4年。