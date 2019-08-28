美CEO親率台籍幹部督軍　上海Costco首日以「暫停營業」收場

▲上海Costco開幕，Costco的CEO，現年67歲的Craig Jelinek（左）親自出席剪綵。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

經過5年籌備，Costco大陸首店昨（27日）早於上海閔行開幕，Costco Wholesale首席CEO Craig Jelinek親自出席剪綵，主管階層更多先從台灣門市調派，盼能藉兩岸同講中文的優勢確保品質，可說是「慎重以對」。但面對大陸民眾的熱情，開幕日先以「下午暫停營業」收場，也讓賣場如何調適受到關注。

開幕前，Costco亞太區總裁張嗣漢承諾，非食品類商品較市價便宜30%到60%，食品則有10%到20%的空間。加上Costco的品牌魅力及民眾的從眾心理，27日一早雖是非假日，但8點前就有排隊人潮，9點入場後絡繹不絕，周邊道路塞車回堵，中午時「停車三小時、結帳兩小時」，讓許多民眾大喊吃不消。

《ETtoday新聞雲》記者觀察，開幕首日賣場內除了美籍高層走動外，許多中間主管和工作人員都來自台灣，說著濃濃的「台灣腔」。相關人士表示，這是因為Costco亞太區總部在台灣，經過多年測試後，盼帶來台灣員工在亞太市場的成功經驗，能後複製到中國大陸。

▲上海Costco開幕日民眾入場時，員工嚴陣以待。

開幕式一早，約8點半由Craig Jelinekc和亞太區幹部共同剪綵，並讓民眾從二樓停車場排隊，至一樓入口依序入場，其中包括放在門口處的名牌包，以及往裡走的洗衣精、堅果、茅台酒、威士忌，和生鮮區跟熟食區的奇異果、豬肉、烤雞都成為民眾瘋搶的對象，不少人受家人朋友之拖，一買就是好幾組的拿。

以價格來看，Costco上海店烤雞37.9元人民幣，換算新台幣僅約166元，加上市場上炒作火熱的茅台酒、五糧液只要1498元、919元人民幣，還有愛馬仕名牌包等，幾乎瞬間就被搶完，有民眾在受訪時坦言，因為價格便宜才趕緊搶，自己還幫朋友也帶了一支（酒）。

值得注意的是，上海Costco因祭出優惠，已擁有約13萬會員，開幕日湧入的人潮也讓賣場管理瞬間崩盤，不只場內交通大打結，烤雞、洗衣精等瘋搶時「連排隊的空間都沒有、頻頻擦撞」外，10、11點後因為入場排隊人數太多，民眾只得先在2樓停車場等候近一小時之久，攝氏上看36度的炎熱天氣讓民眾彷彿「洗三溫暖。」

直到下午1點13分，Costco透過會員APP發布通知，下午「暫停營業」。對現場排隊民眾，也改採總量管制，一批客人離開才開放下一批進去，並開始要求排得太後面的民眾離開，以達「暫停營業」，導致不少大爺大媽認為未享受到會員權益，對現場工作人員、民警大喊「退錢」。不斷考驗著接下來幾日，賣場管理階層的智慧。

▲上海COSTCO關門。（圖／取自澎湃新聞）

Costco布局大陸市場其實已有5年，2014年入駐天貓國際強打自有品牌Kirkland，2017年在浦東註冊「開市客（中國）投資有限公司」，閔行店開業後，預計先以華東地區為中心輻射展店。除了Costo以外，大陸目前還有另一家會員制美式賣場能與其競爭，為沃爾瑪旗下的山姆會員店，目前於上海有兩家門市、全大陸超過30家，6月底才開幕的上海青浦店，距離Costco閔行店約15公里車程。