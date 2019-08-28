陸客縮減衝擊⋯北市府短中長3劍齊發　吸引全球旅客

▲北市府總動員拼觀光，短中長3劍齊發，吸引全球旅客來台。（圖／觀傳局提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導



為了因應陸客自由行限制，台北市針對國內外旅客及不同海外市場，規劃相關優惠專案，提振觀光產業。北市觀傳局長劉奕霆27日表示，對大陸限縮陸客來台一事感到遺憾，兩岸之間若能有更多善意，交流才得以延續，觀傳局將更努力邀請全球旅客來台觀光，並持續與中央、業界保持密切聯繫，隨時做好應變準備。

劉奕霆說，針對海外旅遊市場，觀傳局下半年已積極結合觀光旅遊業者前往日本、韓國、俄羅斯、泰國、印尼等地進行宣傳推廣，也針對不同市場的特性，加強推廣誘因。例如日本市場規劃加碼抽現金50萬日幣大奬及來回機票的活動，並依照日本旅客喜愛小巧精緻，富在地風味的特性；另針對印尼市場，規劃穆斯林旅客喜愛的景點、清真認證餐廳及伴手禮店家。

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劉奕霆提到，泰國市場部分，結合航空公司及線上平臺，也針對泰國朋友喜愛打卡拍照的特性，進行社群媒體行銷；針對韓國市場，依照韓國旅客喜愛高品質旅宿的特性，特別與台灣星級旅館協會合作，規劃優惠方案；中國市場則與上海文化旅遊局合作微遊雙城，以MICE商務旅遊為推廣重點，展現臺北會展的軟硬實力，吸引更多商務旅客前來。 城市優化部分，劉奕霆指出，觀傳局持續與本府相關局處合作，加強環境美化、商圈及夜市的優化，以及提升城市美學，並針對5千人以上的大型活動如跨年晚會、臺北燈節、白晝之夜等，提升其國際品牌及全球知名度。

另外，台北市已於8月22日於行政院院會協請中央協助，擴大免簽國家包括中東GCC海灣6國。以卡達為例，每人平均每個假期10天的花費不含機票約4,200美金（新臺幣12萬6,000元），平均每日420美元，遠高於消費力強的日本旅客256.56美元及陸客252.21美元，其消費力十分驚人，本市已積極提升穆斯林友善環境，相信未來配合簽證開放，將可吸引更多高端消費的GCC旅客至本市觀光旅遊。