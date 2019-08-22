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蔡英文一個原則拚觀光　「勿把中國施捨當發展觀光唯一途徑」

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▲▼蔡英文出席出席「黑客松頒獎典禮」。（圖／記者葉南州攝）

▲ 蔡英文。（資料照／記者葉南州攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

上月底大陸限制陸客來台自由行，有媒體報導此舉恐衝擊國內觀光產業。對此，總統蔡英文22日在臉書發文提到「分散風險」的理論，強調「不要把中國的施捨，當作發展觀光的唯一途徑。」

蔡英文表示，有「分散風險」觀念的人都知道，「雞蛋要放在不同的籃子」，台灣的觀光發展，就是朝這個方向努力，不走前朝的老路。

蔡英文指出，過去三年，我們努力開發更多元的客源，雖然中國旅客有些下滑，不過日本、韓國、歐美、新南向國家的旅客，全部大幅成長！「去年來台旅客人次更突破1100萬！我們的好成績，連有類似困擾的韓國都來台灣取經。」

蔡英文認為，不依賴單一國家旅客，台灣的觀光產業體質會更健康，有更長期穩定的獲益！「所以我希望特定媒體，不要把依賴中國這種說給就給、不給就不給的施捨，當作發展觀光的唯一途徑。」

蔡英文強調，「陸客不來，我們靠自己」，均衡客源、擴大內需、提高消費、協助中小型業者存續及轉型，就是我們一直努力的方向；而前幾天，蔡英文也和日本的人氣youtuber三原Japan合作拍影片，用美食宣傳台灣，用珍珠奶茶拚觀光，邀請日本朋友多來玩。

▲▼蔡英文拚台灣觀光。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文拚台灣觀光。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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關鍵字：蔡英文,陸客,觀光業

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