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台灣公娼館漸入歷史！澎湖「沁樂園」剩3人　年齡加起來超過150歲

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▲▼沁樂園。（圖／翻攝Google街景截圖）

▲沁樂園。（圖／翻攝Google街景截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

澎湖早年是重要的軍事重地，當時設立了許多公娼館及軍中特約茶室，不過隨著軍隊撤離，目前也僅剩下一家「沁樂園」在營業，而當中只有3名小姐，平均年齡都超過50歲。據悉，目前台灣全國僅剩「桃園」、「澎湖」兩地有公娼存在。

位於澎湖馬公市新生路上的「沁樂園」，在民國56年取得營業許可證，小姐都不是本地人，早期主要客源都是當地的阿兵哥，但隨著時代的變遷，生意大不如前，且由於早期申請該址營業無法遷移，目前剩下的3名小姐，平均年齡都超過50歲。

請繼續往下閱讀...

此外，去年初統計全國公娼家數剩包括台中、宜蘭、桃園及澎湖4家。不過，台中市公娼館去年底熄燈；宜蘭27日也廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，目前僅剩「桃園」、「澎湖」兩地有公娼存在。

據悉，隨著1945年國民政府統治台灣，中華民國政府查禁了民間許多妓院，但承認了許多公開登記營業，並接受定期體檢的妓院登記，是為公娼。在台灣本島與澎湖、金門、馬祖的軍營內，同時有以契約方式設立的半公娼戶妓院「軍中樂園」，為軍人提供性服務。此外，政府在1956年頒訂《台灣省各縣市管理娼妓辦法》以規定娼妓的營業許可政策，但於2002年時廢止。

公娼館主要是服務外島駐軍，解決人類基本需求，因此相當注重健康，小姐至今仍每星期健康檢查，警局也每年派員檢查內部環境，並檢查是否有容留未成年少女等。

▲▼沁樂園。（圖／翻攝Google街景截圖）

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關鍵字：澎湖,公娼館,沁樂園,台灣

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