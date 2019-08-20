工廠違建狂被檢舉！老闆砸12萬買槍　撂友當街開轟...「抓耙子」 慘穿胸險死

▲林男花12萬買槍，並撂人當街對賴男開槍（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台中報導

台中一名林姓男子不滿自己的工廠，多次遭賴姓男子檢舉違建，竟然特地買了一把手槍，趁著對方開車在路上時，將槍交給旁邊的友人湯男，還故意加速接近，故意縮短距離，讓湯男方便行兇，所幸最後子彈並未擊中要害。

起訴指出，林男在霧峰區建倉庫堆放五金器材，但因為賴男平常多次檢舉他違建，他竟因此心生不滿，以12萬元的代價，買了義大利BERETTA的制式手槍，以及9發子彈，之後還派人跟蹤賴男，以此掌握對方行蹤。

林男發現，賴男有賭博習慣，平常都會到東勢區賭博，而有次他恰好發現賴男駕車經過北屯區東山路2段，竟然把槍交給坐在副駕駛座的湯男，自己則加速接近賴男的車，刻意縮短距離，湯男瞄準後，用右手朝賴男開了一槍，子彈擊中對方左鎖骨旁，並從右臂貫穿而出，沒有打中要害。

林男事後辯稱，只是要湯男對空鳴槍，想藉此嚇嚇賴男，並沒有要朝對方開槍的意思，但法官不採信其說詞，依殺人未遂及違反槍砲條例等罪嫌將兩人起訴。

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