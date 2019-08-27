「下港畫家」遺作有借無還　台藝大告張金發遺孀勝訴

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張金發遺作有借無還 台藝大狀告畫家遺孀

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台灣藝術大學（台藝大）校門。（圖／翻攝Google地圖）

台灣藝術大學（台藝大）校門。（圖／翻攝Google地圖）

記者游宗樺／新北報導

國立台灣藝術大學（簡稱：台藝大）數年前借出已故本土畫家張金發的9幅畫作，供其遺孀張林秀香籌辦張金發紀念特展，孰料展覽結束後，張林秀香主張畫作僅是丈夫「借予」台藝大，而非「贈與」，因此拒絕歸還畫作，台藝大提告後，新北地院法官衡量張妻並未提出畫作出借證據，加上台藝大提出相關文件佐證，認定張金發是將畫作贈與校方，判決張妻必須把畫作歸還台藝大。

新北地院判決書指出，張林秀香在105年12月28日為籌辦已故畫家張金發逝世五週年紀念特輯，陸陸續續向台藝大申請借出有「下港畫家」之稱的張金發「過路人」等12幅畫。但展覽結束後，張妻認為這些畫作是已故丈夫所做，認為是張金發借予台藝大展出，因此拒絕還給台藝大，對此台藝大向新北地院提出告訴，想要將畫作取回。

張妻認為，台藝大在97年期間，由前任校長黃光男向張金發提出借用部分畫作，供新建美術館展覽用，但校方卻未照約定展出畫作，還將畫作閒置在無控溫、控濕的倉庫中，因此認為校方未妥善對待張金發遺作，違反當初借用的承諾，於是決定要終止或撤銷借用關係。

而台藝大在去年間提出告訴，陳述張金發早在多年前就贈與畫作，在106年時，張妻為了籌辦張金發紀念特展，與校方簽訂「典藏品提借合約書」借畫，至今遲不歸還，已侵害其等所有權，因此向新北地院提出民事告訴，要求張妻返還畫作。

新北地院法官認為，張妻未能提出畫作的出借證據，且台藝大提出一系列關於校方受理捐贈的流程文件，與張金發與前任校長黃光男的往來書信與證人證詞，認定張金發當初是將畫作贈與台藝大，加上當時雙方所簽的合約書，載明的歸還期限已屆滿，因此判張妻敗訴，須返還畫作給校方。

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關鍵字：張金發,畫家,台藝大

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