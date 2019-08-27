獨／陸客下半年大減40萬！交部對「這10國」出招　要用珍奶吸日客

▲台灣珍奶在日本掀起流行。圖為Chatime日出茶太在日本東京開幕的人潮畫面。（圖／六角國際提供）

記者胡順惠／台北報導

大陸限縮陸客來台，從8月起暫停發放來台個人簽證，9月起調整各省來台團客配額，預計今年下半年將減少40萬人次陸客來台。交通部長林佳龍日前才說「陸客不來，我們就自己來想辦法」，積極增加外國旅客來台旅遊，針對10國想出因應作為，其中日本更搭上最夯的珍珠奶茶熱潮，與在日台灣飲料店合作行銷來台旅遊。

據知情人士透露，交通部26日晚間開會，針對陸客縮減、國際旅客增量擬訂計畫，部長、次長、觀光局和部裡各司都有來開會。計畫中擴大市場部分，中國大陸與配額較多、送客量大、優質友好的組團社合作，加強包裝宣傳並提升旅遊品質，以因應限縮措施。

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另外，吸引日本旅客來台則結合節慶活動與日本旅行社合作推遊程，融合高鐵、台鐵、台灣觀巴及捷運推運具優惠，運用珍珠奶茶熱潮，與在日台灣飲料店合作行銷來台旅遊；港澳則以加強小鎮漫遊及山脈主題的商品宣傳；韓國則研議獎助首次來台自由行客源的機制，協調韓籍航空新闢台韓航線及航班。

馬來西亞則因應該國秋冬旅遊旺季，至馬國秋季旅展加強促銷，並宣傳台灣觀光的穆斯林友善環境；越南以推動優質行程標章，優先分攤行程廣告及行程贈品經費，提升台灣旅遊產品形象；菲律賓是鎖定銀髮族來台深度慢遊，推住宿買一送一優惠方案。

新加坡在旅展加強推銷潛水、山脈遊程；泰國結合學中文熱潮，推動教師來台教育旅遊短期遊學觀光；印尼因應直飛航班運量不足，擬與相關航空公司洽商推出台灣航點機票優惠票價促銷。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，這10國的因應方案改變不大，跟過去例行做法差不多，像是中國大陸要與組團社合作也不是未來能做的事，限縮後就沒得用，越南也還在講優質行程，7月份越南來台觀光衰退27％，如果是以往在持平時代還有用，但現在陸客限縮非常缺觀光客，非常時代就要用非常手段，政府應該再想想怎麼恢復市場。