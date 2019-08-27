新竹振道送愛到創世　致贈社福金盡份心力

▲新竹振道總經理劉中勝主動至創世新竹分會捐贈社福金

新竹振道記者林彥斌／新竹報導

新竹振道深耕地方、也關懷弱勢團體，今年得知創世基金會面臨景氣寒冬的壓力，款項籌募不佳，新竹振道總經理劉中勝主動捐贈社福金，認購寶山鄉農會與創世基金會合作的公益文旦柚，為植物人盡一份心力。

植物人鳳英阿姨因為失智症導致的退化，十多年來都只能躺在床上，無法言語，也無法動彈，但她的先生經常來看她，還在床頭貼上生活照跟卡片，對鳳英阿姨是一往情深，希望她有一天可以好起來。為了支應龐大的植物人照顧費用，創世基金會新竹院今年舉辦中秋柚子義賣活動，希望給植物人一個更安全更完善的照顧環境。

新竹振道深耕地方、也關懷弱勢團體，今年得知創世基金會面臨景氣寒冬的壓力，款項籌募不佳，新竹振道總經理劉中勝主動捐贈社福金，認購寶山鄉農會與創世基金會合作的公益文旦柚，為植物人盡一份心力。新竹市議員陳建名，過去曾擔任創世基金會公關，他對創世基金會承擔的壓力瞭如指掌，希望透過活動，一起鼓勵民眾採購創世的柚子。

創世基金會已經是第五年舉辦柚子義賣，而柚子的貨源來自寶山鄉所產的在地柚子，名氣雖然不如南部盛產的柚子響亮，但品質卻絲毫不輸人，中秋佳節將至，民眾購買柚子的時候，不妨可以考慮一下創世義賣的柚子，季可以做愛心，也可以品嘗到美味的在地寶山柚子。