照顧香山弱勢學童　新竹振道陪原住民孩子成長

▲新竹振道總經理劉中勝(左一)以行動關懷榮光教會的孩子們。（圖／新竹振道有線電視提供）

新竹振道記者林彥斌／新竹報導

身穿原住民傳統服飾的孩子們，在舞台上跳起原住民族的傳統舞蹈，這是孩子們用來歡迎貴賓的方式，也是他們展現熱情的方式。最近新竹振道總經理劉中勝，來到香山區的榮光教會，希望關懷課輔班的弱勢學童，而孩子們熱情的邀請劉中勝，以及新竹市議員林慈愛，與民政處科長李雅玲一起上台跳舞，感謝他們的關心。

新竹市榮光教會牧師姜宏達表示，相當感謝新竹振道有線電視總經理劉中勝特地前來關心榮光教會內的孩子們，也希望孩子們藉由這樣的活動，體認到施比受更有福的道理。

新竹市的榮光教會是由牧師姜宏達跟師母一同建立，數年來提供弱勢學童、原住民學童免費課輔照顧，也因此跟原住民出身的新竹市議員林慈愛，新竹市民政處科長李雅玲，建立深厚的互動。

新竹市議員林慈愛表示，謝謝新竹振道有線電視總經理劉中勝持續關心弱勢族群，也非常感佩教會的姜宏達牧師，創立南香山跟北香山兩個孩子學習基地，是標準的蠟燭兩頭燒， 非常辛苦，不過牧師卻樂於付出，心中滿滿的喜樂。

新竹市民政處原民科長李雅玲也提到，姜宏達牧師103年開始創立課輔班，接著又在108年4月份成立南香山課輔班，新竹市政府相當感念他的付出，積極配合，期盼孩子們都能受到良好的照顧跟教導。

劉中勝拉開喉嚨高聲歌唱，牧師用吉他幫忙伴奏，不光是帶著孩子們唱歌跳舞，或是獻唱歌曲，新竹振道也帶來文具禮物，要送給孩子們，希望這些小小的文具，能鼓勵他們用功讀書，珍惜資源。

新竹振道總經理劉中勝親自帶著團隊到榮光教會探視關心孩子們，他強調，新竹振道關心在地始終不間斷，近來陸續展開關懷之旅，這一次來到榮光教會，看到牧師，市政府及議員為了孩子而努力，他相當感動，今天為孩子帶來助學金之外，也帶來學用品，讓孩子們開學之後能夠使用，未來新竹振道也會持續關懷之旅，並且善盡地方媒體的角色及任務。

到了中午用餐時間，牧師帶著孩子們一起低頭祈禱，因為資源不多，對於每一餐飯，大家都是心懷感謝，希望讓孩子可以吃得飽、吃得健康均衡，才能有茁壯的身體，追逐夢想人生。