在岸人民幣跌穿7.16關口　再創11年半新低

▲在岸人民幣跌穿7.16關口。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中美貿易戰再度升溫，人民幣兌美元中間價27日報7.081元（人民幣，下同），較上個交易日報7.057元下跌240個基點，跌幅0.34％，創2008年3月18日以來新低。此外，在岸人民幣跌穿7.16關口，低見7.1649，再創11年半新低。

據《中新經緯》報導，在岸人民幣兌美元昨（26）日大跌超700點，收報7.1528元，創自2008年2月27日以來新低。離岸人民幣一度跌破7.18元，盤中最低至7.1835元，同樣創新低。

▲人民幣兌美元中間價27日大幅下調240點。（圖／翻攝自中新經緯）

在大陸國新辦國務院8月20日記者會上，中國人民銀行副行長劉國強表示，總的看，當前中美利差處於舒適區間，對人民幣匯率保持在合理均衡水準的基本穩定充滿信心，「人民幣匯率的波動，完全是一個市場化的行為，目前人民幣匯率預期平穩。」

民生證券首席宏觀分析師解運亮表示，人民幣不會大幅貶值，「首先，中國資本流出壓力可控，一方面中國經常項目仍是順差，不會存在很大的換匯壓力，另一方面，近年來中國出台了一系列措施控制短期投機性資本外流；再者，一國貨幣幣值取決於該國經濟基本面，中國仍是世界上經濟增長相對較高的大型經濟體，人民幣匯率將在合理均衡水準上保持基本穩定。」