挺韓大將「北漂媽媽」也倒戈　陳其邁：韓國瑜難面對過去講過的話...

▲陳其邁。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

在2018九合一大選的挺韓大將「北漂媽媽」潘金英也倒戈痛批高雄市長韓國瑜，到現在北漂的孩子沒回來，結果韓國瑜卻要去北漂選總統了，甚至直言，「他沒有把高雄市民放在心上」。行政院副院長陳其邁27日受訪時表示，如今的韓國瑜很難面對自己過去講過的話。

陳其邁批評韓國瑜，「我覺得他很難面對過去他講過的話，他的競選承諾在哪裡？他今天選市長跟市民有承諾，不能把這些承諾認為是不重要的事情，這樣真的是不好，大家會對政治、對韓市長失望，他應該去回答這個問題。」

對於韓國瑜聲量持續下滑，陳其邁表示，每年的8、9月，甚至到10月，都是颱風或雨汛來的時間，「真的希望韓市長還是專心市政，市政做好，大家就會肯定，假如心不在這裡，競選支票沒有兌現，然後整天往外跑，當然市民會覺得不太好，對他也不好、也很傷。」

陳其邁強調，選舉就是把事情做好最重要，而非跑到台中或跑到別處、弄後援會拉攏地方派系，這樣對選舉並不會加分。他說，「好好把市政做好，兌現他的競選承諾。選市長的時候，競選承諾沒有辦法兌現，讓人家覺得隨便說說，怎麼到其他各地說服你講的話是真的？所以應該是要好好的把市政做好，尤其在汛期來臨的時候，這個是高雄市民最起碼的要求。」