嬌生遭罰180億！謊稱「類鴉片藥物」風險　首家被起訴藥廠…股價不掉反升

▲嬌生成為首家因生產類鴉片藥物遭起訴的藥商。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國嬌生公司（Johnson & Johnson）因謊稱鴉片類藥物濫用風險，成為第一間被告上法院的藥商，奧克拉荷馬州政府也裁定，嬌生須賠償5億7200萬美元（約新台幣180億元），作為當地藥物防治計畫的資金。儘管罰金遠低於預期，讓嬌生股價反倒上漲2%，嬌生公司仍表示，會向最高法院提出上訴。

奧克拉荷馬州克里夫蘭郡（Cleveland County）地方法院26日裁定，嬌生集團與旗下楊森藥廠（Janssen）因運用積極但虛假的銷售手段，隱瞞含類鴉片止痛藥Duragesic和Nucynta的使用風險，利用「詐欺性宣傳」妨礙公眾健康。法官柏克曼（Thad Balkman）指出，嬌生集團利用「假性成癮」的字詞來形容出現成癮現象的病患，說服執業醫師這並非真正的成癮，而是疼痛還沒治好，「類鴉片藥物替奧克拉荷馬州帶來立即的危險與威脅。」

▲美國類鴉片藥物成癮問題嚴重。（圖／路透）



根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）數據，在1999年至2017年間，美國境內發生至少40萬起類鴉片藥物使用過量致死的案例。檢方指出，自2000年起，奧克拉荷馬州就有6000人因類鴉片藥物使用過量而死，近年更有上升的趨勢，光是在2007至2017年間，就有4653人服用過量藥物死亡。嬌生公司也成為第一間因類鴉片藥物被告的藥品製造商。

檢方原要求被告支付170億美元賠償金，外界也預估判決金額會落在15至20億美元間，但最後裁定金額為5億7200萬美元，遠低於預期，讓嬌生股價不降反上漲2%。另間與奧克拉荷馬州政府和解的以色列藥商梯瓦製藥公司（Teva Pharmaceutical Industries），其股價也漲了2.6%。

法院裁定，嬌生集團必須利用賠償金支付一項為了解決鴉片類藥物成癮所設立的「防治計畫」。嬌生集團律師史壯（Sabrina Strong）認為，嬌生並非藥物濫用的始作俑者，無法透過訴訟解決問題，且奧克拉荷馬州不能證明這些產品造成了公眾困擾，將會繼續上訴至最高法院。

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