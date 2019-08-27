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買不到關東煮　台中男「丟50元拿美工刀」刺傷勸架哥15公分：你不是很厲害

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▲▼全家關東煮 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲湯男買不到關東煮因而刺傷人，被判1年2月徒刑。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者曾婉婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名湯姓男子到超商買不到關東煮，竟和謝姓店員發生爭吵，且拿走店內的美工刀刺傷勸架的廖姓男子，嗆聲「你不是很厲害」，造成對方腋下長約15公分、深約5公分的傷口。法官認為被告並非「殺人未遂」，改依傷害罪判1年2月徒刑。

判決指出，事發於今年3月31日凌晨2時許，當時在店內喝酒的廖男見湯男和謝男起口角，因此上前規勸。後來湯、廖相繼走到店外，湯抱怨廖偏袒店員，雙方發生推擠衝突，湯被其他人拉開後仍氣憤不滿，到店內跟店員說要購買小刀及刀片，聽到對方說沒賣小刀，自行到物品架上取出美工刀，並丟下50元在收銀台。

湯男拿美工刀走到店外，刺入正轉身要離開的廖男右側腋下，自後方環抱廖，雙方一路拉扯至店門口，導致廖跌坐在地，再徒手毆打廖頭部好幾下、時間約8秒，並嗆三字經、「你不是很厲害」約15秒，之後又徒手毆打廖的上半身、頭部，還用腳踹廖的下半身，施暴過程約6秒。

▼湯男拿走店內的美工刀刺傷人。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼美工刀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

警方接獲店員報案後到場逮捕湯男，並扣得一把美工刀；檢方將湯依殺人未遂罪起訴。但台中地院法官認為，被告持刀攻擊廖男，並非刺入頸部或左胸等要害部位，且僅有一次持刀刺入的攻擊行為。

法官說，廖男傷勢為一處穿刺傷，即腋下開放性傷口，由右側腋下往右前肩方向延伸，長約15公分、深度約5公分；依照傷口的位置、 線條形狀及方向，應是被告持刀刺入廖男身體，並仍持刀緊握刀柄瞬間；而廖受痛轉身急欲擺脫被告攻擊，而造成該傷勢的可能性較高。

法官表示，被告持刀攻擊方式益見無殺人的故意，本案亦難單憑廖男所受傷勢嚴重，即認被告具「殺人故意」，難認被告所為已成立殺人未遂犯行。法官認為，被告坦承犯行，但迄今未與告訴人達成和解，未賠償對方所受損害，因此依傷害罪判1年2月徒刑。全案可上訴。

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關鍵字：關東煮,台中,美工刀

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