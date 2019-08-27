氣象局曝秋颱生成數偏多「估2個侵台」　北台防共伴效應豪大雨彈開炸

▲氣象局指出，以數值模式來看，未來一季颱風生成數有比氣候值偏多的趨勢，影響台灣的機率則為正常為主。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

時序即將進入秋季，氣象局展望未來一季，預測氣溫以正常到偏暖機率高，雨量則以正常偏少機率高。不過，由於9、10月仍為西北太平洋颱風活躍期，平均仍有1至2個颱風侵台，根據數值模式預測，今年秋颱生成數也有偏多趨勢，氣象局提醒，要密切注意秋颱是否與東北季風產生共伴效應，為北台灣帶來豪大雨。

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▲今年因太平洋高壓偏弱，僅2個颱風影響台灣。（圖／中央氣象局提供）

氣象局預報中心副主任馮欽賜指出，截至目前為止，今年共有12個颱風生成，略少於氣候平均值13.4個，其中僅利奇馬、白鹿颱風侵台影響台灣地區。主要是因為今年太平洋高壓偏弱，多數生成在菲律賓東方海面的颱風都提前北轉，影響日本，對台灣影響較小。

▲根據數值模式預測，今年秋颱生成頻率會略高於平均值。（圖／中央氣象局提供）

馮欽賜說，因9、10月仍為西北太平洋颱風活躍期，平均約有8-9個颱風生成，根據目前數值模式預測，今年秋颱生成數有偏多趨勢，但提醒數值模式變數很大，僅為目前所見的趨勢。

▲秋颱若與東北季風產生共伴效應，將為北台灣帶來驚人雨量。（圖／中央氣象局提供）

不過，以秋颱來說，平均會有1至2個颱風侵台，其中，9月平均0.8個、10月平均0.4個，氣象局提醒要特別注意秋颱是否與東北季風產生共伴效應，而為北台灣帶來豪大雨。他舉例，2017年10月的卡努颱風，當時與東北季風共伴引發東部強降雨，3天累積雨量相當驚人，超過800毫米。

▲氣象局提醒，要特別注意秋颱與東北季風產生共伴效應，將為北台灣帶來豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

目前2018/19聖嬰事件已結束，對台灣下一季氣候影響減少。展望未來一季，西北太平洋海溫偏暖趨勢持續，而印度洋海溫則有西暖冬冷配置。根據研究顯示，台灣秋季氣溫與鄰近海溫有高度正相關，預測「台灣秋季氣溫以正常到偏暖機率較高」；另當印度洋海溫有西暖冬冷的配置時，台灣附近於秋季有偏乾趨勢，「秋季雨量預測以正常至偏少機率較高」。

▲今年秋季以氣溫偏暖、雨量略少的機率較大。（圖／中央氣象局提供）

氣象局說，氣候上未來一季中南部將逐漸進入枯水期，呼籲各界需妥善運用水資源，同時持續注意每周與每月分別發布的最新月與季長期天氣展望資訊。

▲氣象局預報中心副主任馮欽賜。（圖／記者呂佳賢攝）