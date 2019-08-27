陳其邁要韓國瑜把市政做好　整天都往外跑讓市民覺得當初都是「青菜講講」

▲行政院副院長陳其邁希望高雄市長韓國瑜還是要專心市政，不要整天都往外跑。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

身兼國民黨總統候選人的高雄市長韓國瑜「常常不在高雄」已不是新聞，上週白鹿颱風來襲，還被網友直擊韓國瑜在颱風天跑到飯店吃大餐；近來韓國瑜支持率出現下滑的跡象，對此，行政院副院長陳其邁今（27）日受訪時指出，希望韓國瑜要專心市政，要是沒有兌現競選承諾，就會讓人家覺得當初都是「青菜講講」。

陳其邁表示，每年的八九月甚至到十月，都是颱風或是雨訊較多的時期，尤其是這個時候韓市長要專心市政，市政做好大家就會肯定；假如心不在這裡，當初對市民的競選支票都不兌現，整天都往外跑市民的感受就會不好，這對韓市長來說也很不好。

陳其邁認為，選舉就是把事情做好最重要，而不是全台跑透透成立後援會、拉攏地方派系，這對選舉不會加分，選舉就是把事情做好最重要，做好市政、兌現競選承諾，這是最起碼的要求，不能把競選承諾認為不重要。

而被問到「北漂媽媽」批評韓國瑜到現在都沒把北漂孩子帶回高雄一事；陳其邁表示，韓市長很難面對他過去講的話，他當初的競選承諾在哪裡？當初選市長對市民有承諾，如果都不兌現這樣不好，這是韓市長要去回答的事情。