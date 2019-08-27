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「畸形小8」小烏龜　橡皮圈套3個月一輩子定型了

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▲一隻可憐的烏龜受到橡皮筋的綑綁，整個龜殼凹陷成8字型。（圖／翻攝自Facebook／FM91 Giving4Life）

▲一隻可憐的烏龜受到橡皮筋的綑綁，整個龜殼凹陷成8字型。（圖／翻攝自Facebook／FM91 Giving4Life）

 實習記者曾筠淇／綜合報導

雖然一直以來，許多人都不斷提倡海洋環境、動物保育的議題，但仍會有不少小動物受到人類的摧殘而受害。在8月24日時，泰國春武里府（Chonburi Province）的河道附近出現了一隻「8字形甲殼」的小烏龜，而動物救援人員馬上就注意到，烏龜是因為受到橡皮圈的綑綁，才會讓甲殼中間凹陷下去。

據Manager Daily、TeeNee等外媒報導，在24日時，臉書「FM91 Giving4Life」發布一則貼文寫道，位在泰國春武里府Mueang區Nong Mai Daeng街的運河附近，有一隻小烏龜的龜殼扭曲變形，呈現像是數字8的蝴蝶結形狀，當地的動物救援人員見狀，就立刻注意到牠的甲殼上套有橡皮圈。

這隻可憐的小烏龜因為被橡皮圈纏住，才會長成奇怪的8字形，雖然未必是人類故意綑綁牠們，但卻因為人造的物品或不經意的行為，才導致無辜的動物們受害。「FM91 Giving4Life」呼籲，希望大家能多多分享這則貼文，讓更多人注意到這件事的嚴重性，並一同保護海洋、動物等生態。

▲一隻可憐的烏龜受到橡皮筋的綑綁，整個龜殼凹陷成8字型。（圖／翻攝自Facebook／FM91 Giving4Life）

▲龜殼凹陷成8字形後，再也無法恢復成原先「球體」的形狀。（圖／翻攝自Facebook／FM91 Giving4Life）

「FM91 Giving4Life」還在貼文底下留言補充，泰國野生動物救援基金會的副主席Vet Chitsanutiyacharoensri指出，即便拆除了這些烏龜身上的橡皮圈，因為牠們已經被綑綁超過3個月，所以再也無法恢復成原先的「球體」形狀，只會以「8字蝴蝶結」的形狀繼續長大，唯一慶幸的是，烏龜的內臟功能還是可以正常運作，依舊可以生活在大自然中。

不少網友看到貼文後則留言回應，「簡直如同地獄」、「牠忍受了多長的時間？希望牠可以堅強活下去」、「別因為有趣或滿足自己的慾望讓動物過著這樣的生活」、「是痛苦了多長的時間才讓殼變成8的形狀」、「人類是最殘忍的動物」。

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關鍵字：烏龜,保育,生態,橡皮筋

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