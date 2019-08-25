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江湛高鐵保護3萬隻小鳥花9億　安裝「42260塊」吸音板

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▲大陸江湛高鐵（江門至湛江）的新會段於去年通車，全長2036公尺，使用了全球首例的「高速鐵路全封閉隔音隧道」，耗資1.8億多的人民幣（約台幣9億），為了保護當地3萬多隻的小鳥，以減少生態環境的傷害。（圖／新浪網）

▲列車駛過閉聲屏障。（圖／新浪網，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

大陸江湛高鐵（江門至湛江）的新會段於去年通車，全長2036公尺，使用了全球首例的「高速鐵路全封閉隔音隧道」，耗資1.8億多的人民幣（約台幣9億元），目的為了保護當地3萬多隻的小鳥，以減少生態環境的傷害。

綜合陸媒報導，廣東省江門市天馬村附近，有一棵從明末清初就生長於那裡的大榕樹，隨著時間經過，從獨木生長成面積約2萬平方米的林，成為很多鳥類的住所，總共棲息著3萬多隻的鷺鳥。

據報導，為了保護這小鳥天堂，於2014年8月施工後，鐵路集團、鐵四院、華中科技大學、武漢理工大學及西南交通大學等單位聯合研究，通過風洞試驗、噪音檢測的模擬，最終定案，在經過景區的兩公里路段穿上「防護衣」。

▼閉聲屏障內部。

▲大陸江湛高鐵（江門至湛江）的新會段於去年通車，全長2036公尺，使用了全球首例的「高速鐵路全封閉隔音隧道」，耗資1.8億多的人民幣（約台幣9億），為了保護當地3萬多隻的小鳥，以減少生態環境的傷害。（圖／新浪網）

從設計到建設一共3年，總共安裝了4萬2260塊吸音板，採用世界上最先進的隔音設備與技術；這座全長2036公尺的聲屏障，主要是由拱形鋼構架和金屬吸、隔聲板及ECC混凝土吸聲板組成，將通用的140毫米厚金屬吸聲板減小為80毫米厚，從而保證金屬板力學和聲學性能滿足指標要求。除此之外，ECC混凝土吸聲板採用高韌性纖維材料，降低噪效果好。

經過不斷測試，全封閉聲屏障安裝後可降噪20分貝以上，列車經過造成的聲音比「小鳥天堂」核心區的聲級，只增加0.2分貝，還可以減少對景區鳥類的光汙染；也能夠抵抗14級颱風。

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關鍵字：大陸,江湛高鐵,生態,小鳥

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