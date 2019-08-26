快訊／國安私菸案偵結起訴13人　監察委員火速申請調查

▲私菸案起訴移審,在押中的總統府侍衛室少校吳宗憲（左）,同案在押中的張恒嘉（右）。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，23日依《貪污治罪條例》等罪起訴國安局、華航等13人，監察院26日發布新聞稿，監察委員高涌誠、王美玉、張武修於台北地檢署偵查終結後，已申請自動調查，據悉，因偵查終結，監察院可以向國安體系等單位調卷，進行約詢。



監察委員指出，「自由民主永續之旅」專案訪團108年7月11日搭乘中華航空專機離境，同年月22日返抵國門，依特種勤務條例及國際機場禮遇作業辦法等規定，由臺灣桃園國際機場國賓室出、入境，所涉禮遇作業不外乎證照查驗、行李通關、航空保安及航空地勤等機場服務，除中華航空公司負責專機飛航服務，國家安全局及總統府侍衛室特種勤務人員協調辦理專機上人員管控、物品供應及購買免稅商品等事宜外，內政部警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、財政部關務署臺北關、衛生福利部疾病管制署及桃園國際機場公司，依權責辦理禮遇事宜，惟中華航空公司未依禮遇名單總人數可攜帶免稅菸品數量之限制，不僅事先開放預購，且事後採機邊提領交貨，涉有違反海關、保稅倉庫及機坪作業等相關管制規定，導致國家安全局特種勤務人員108年7月22日隨團返國之際，利用職務之便，私運逾萬條未稅菸品入境，日前相關涉案人員分別被依違反貪污治罪條例及稅捐稽徵法等罪起訴，引發國人高度關注。



監察委員表示，國際機場禮遇作業事涉機場管制區內之人、車及貨物進出管制，此次國家安全局特種勤務人員使用機場特別通道，以總統府5部保密車號之貨車運送逾萬條菸品，並於第一航廈B9空橋出至聯外道路C3門處被查獲，凸顯出特種勤務人員欠缺法治觀念、紀律鬆弛渙散、內部安全控管完全失靈外，國際機場管制區內與民用航空器間相關免稅、保稅商品或侍應品之准單、運輸、貯放、轉讓或銷售、檢查及放行流程之管控機制，存有嚴重違失情事，且國際機場管制區內，有關菸酒稽查、查緝逃漏菸酒稅及取締案件之應辦事項、協調整合機制各為何？該批貨物是否屬中華航空公司提供擔保之保稅貨物？本案涉嫌私運菸品之報關、運輸、承攬、倉儲、貨櫃集散站及其他與通關業務等有關之電子傳輸資料為何？在貨物通關自動化下，有無規避移倉、銷售、領用、退貨及提貨等相關通關控管或查驗，且應如何監管以避免私運入境？歷年是否亦曾利用同樣手法走私未稅進口商品入境？及未來應如何防止類似事件再度發生？相關疑義，實有詳予瞭解釐清之必要，監察委員高涌誠、王美玉、張武修於台北地檢署偵查終結後，已申請自動調查。

台北地檢署23日宣布私菸案偵結，並公布全案細節，包括犯罪經過、團購人數、購買數量等，其中登記購買菸品者數量之最，為永和警衛室少校組員徐兆鋒，一口氣就買了1037條；但北檢追查卻意外發現，擔綱本案聯繫、下單訂購的主要人物侍衛室少校吳宗憲，在此次多達10009條的私菸中，不抽菸的他僅買了一條790元的大衛杜夫，還為此賠上自己的軍職生涯、終身俸，後續恐得面臨牢獄之災，堪稱是「史上最悲情」。

整起私菸案中，北檢今偵結後一共起訴13人、緩起訴6人。北檢指出，吳宗憲在行前預購、機上購買一共10009條免稅菸，其中台北關查扣9797條，分別由109人購買。針對國安人員登記購買菸品者，訂購數量最多的前3名分別為永和警衛室少校組員徐兆鋒，購買1037條；永和警衛室駕駛班上士劉尊彰，購買900條；國安局特勤中心警安組上校副組長林志建，購買565條。