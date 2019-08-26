大師開示郭台銘選總統　蘇貞昌：我不相信塔羅牌

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否投入2020總統大選動向未明，不過卻有媒體爆料郭董找塔羅牌大師蘇仁宗算命，還決定在9月登記連署，引起政壇熱烈討論。對此，蘇貞昌26日受訪時表示，「我不瞭解也不相信塔羅牌，對於個人興趣或相信，我都尊重。」

對於郭台銘是否真的找塔羅牌大師算命，競選團隊幕僚劉宥彤26日出面受訪表示，蘇先生是大郭粉，想要表達對郭台銘的支持，就用撲克牌給祝福，但跟大選是兩回事。

劉宥彤說，蘇先生有其信仰與專長，當場的確有抽了一張牌（郭台銘最愛的黑桃四），這張牌意味「雄心萬丈」、「一股作氣」、「感性出發」、「激越衝動」；而劉宥彤澄清，占卜結果和初選結果或未來發展並無關係，在此感謝蘇先生的支持。

▲劉宥彤曝光郭台銘的塔羅牌內容。（圖／記者羅婉庭攝）



劉宥彤強調，此事件若有不適當被任何形式渲染，非郭台銘先生本意，世間之事有賴於99分的努力及1分的信念，尊重蘇先生的專長，但郭辦也呼籲，勿無限上綱，應以科學及務實的態度面對人生與挑戰！

▲柯文哲算塔羅牌照片曝光。（圖／翻攝自謝建平臉書）



柯文哲對於郭台銘算塔羅牌一事也直言，不問蒼生問鬼神是壞習慣，不管是2000年前孔子的教誨，還是過去在加護病房，每天鬼神的傳說更多，未知生、焉知死，未能事人，焉能事鬼，最後一句最重要，敬鬼神而遠之，對那種好像有通天本領的，看到那些人不要侵犯他，或是嘲笑他，「但是keep away from it, ok？閃遠一點」。

▲柯文哲。（圖／記呂佳賢攝）