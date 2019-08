大師開示郭台銘選總統　蘇貞昌：我不相信塔羅牌

▲行政院長蘇貞昌。(資料照/記者林敬旻攝)



記者蔡文鈴/台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否投入2020總統大選動向未明,不過卻有媒體爆料郭董找塔羅牌大師蘇仁宗算命,還決定在9月登記連署,引起政壇熱烈討論。對此,蘇貞昌26日受訪時表示,「我不瞭解也不相信塔羅牌,對於個人興趣或相信,我都尊重。」

對於郭台銘是否真的找塔羅牌大師算命,競選團隊幕僚劉宥彤26日出面受訪表示,蘇先生是大郭粉,想要表達對郭台銘的支持,就用撲克牌給祝福,但跟大選是兩回事。

劉宥彤說,蘇先生有其信仰與專長,當場的確有抽了一張牌(郭台銘最愛的黑桃四),這張牌意味「雄心萬丈」、「一股作氣」、「感性出發」、「激越衝動」;而劉宥彤澄清,占卜結果和初選結果或未來發展並無關係,在此感謝蘇先生的支持。

▲劉宥彤曝光郭台銘的塔羅牌內容。(圖/記者羅婉庭攝)



劉宥彤強調,此事件若有不適當被任何形式渲染,非郭台銘先生本意,世間之事有賴於99分的努力及1分的信念,尊重蘇先生的專長,但郭辦也呼籲,勿無限上綱,應以科學及務實的態度面對人生與挑戰!

▲柯文哲算塔羅牌照片曝光。(圖/翻攝自謝建平臉書)



柯文哲對於郭台銘算塔羅牌一事也直言,不問蒼生問鬼神是壞習慣,不管是2000年前孔子的教誨,還是過去在加護病房,每天鬼神的傳說更多,未知生、焉知死,未能事人,焉能事鬼,最後一句最重要,敬鬼神而遠之,對那種好像有通天本領的,看到那些人不要侵犯他,或是嘲笑他,「但是keep away from it, ok?閃遠一點」。

▲柯文哲。(圖/記呂佳賢攝)