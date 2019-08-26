傳郭柯王陣營有意延攬出任副手　成大校長蘇慧貞：未接獲徵詢

▲外傳郭柯王陣營有意延攬成大校長蘇慧貞擔任副手。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「郭柯王」合體欲問鼎2020大選，因郭柯王3人都是男性，因此鎖定女性出任副手，尋求互補與加分，其中現任成功大學創校以來首位女性校長蘇慧貞外傳是出任副手的人選，惟蘇慧貞對此事感到訝異，稱未接獲相關人員詢問，不清楚消息從何而來。

對於郭柯王陣營想找蘇慧貞擔任副手的傳聞，蘇慧貞表示並沒有人與她接觸，對這消息她感到訝異，她目前也只想把成大校務做好，並沒有想涉入政治步入政壇。

據了解，蘇慧貞學經歷俱佳，主持成大校務已是第2任，治校成果頗受好評，她與賴清德在台南市長任內，關係互動良好，之前也曾傳出要高升，賴清德擔任行政院長期間，也傳出有意找蘇慧貞擔任教育部長，但當時她正在尋求成大校長連任，而婉拒入閣，也顯示蘇慧貞除個人學經歷優異外，也兼具良好行政能力，的確是兼顧兩性平權的好人選。

現年60歲的蘇慧貞，1990取得美國哈佛大學公衛學院環境衛生科學所博士後即返回成大任教，一路從教授當到副校長、校長，成為成大創校以來首位女校長，蘇慧貞校長於2015年上任以來，成大在人文、科學、產學、技術都有亮麗的表現，在公務繁忙仍堅持學術研究，因此獲得Nature期刊東亞科學明星、亞洲百大科學家等獎項，她在各界矚目下出掌成大，帶領成大持續朝向綜合性卓越大學願景前進，積極與所在城市連結，發揮大學社會責任，重視校園建設與永續發展，打造世界校園與全球布局。2018年3月成大校長續聘評鑑委員會投票做出贊成續聘決定，並經教育部核定續聘連任成大校長。