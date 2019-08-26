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貢寮海洋音樂祭8/30至9/1搖滾登場　瑞芳警實施交管、停車資訊報你知

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▲ 貢寮海洋音樂祭8/30至9/1搖滾登場 瑞芳警實施交管、停車資訊報你知。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲ 貢寮海洋音樂祭8/30至9/1搖滾登場，瑞芳警實施交管、停車資訊報你知。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「2019貢寮國際海洋音樂祭」將於30日隆重登場，一路搖滾到9月1日的夜晚，音樂祭期間正好在開學前最後一個周末假日，勢必湧入許多年輕學子參與，轄區瑞芳警分局屆時實施相關交通管制措施，並請民眾配合管制通行路線，多利用鐵公路等大眾運輸系統出入，交通不打結。

交通管制措施：為促進行車規律與安全性之提升，引導車流依指示路線行駛，警方於臺2線（濱海公路）共設4個疏導管制點：

請繼續往下閱讀...

1、第1管制點：設於臺2線、臺2丙線岔路口，將基隆、宜蘭方向參與活動來車，引導進入臺2丙沿線雙邊停車，再轉搭乘接駁公車進入活動會場。

2、第2管制點：設於臺2線、東北角海岸風景區入口(蔚藍大道)前，配合福隆貝悅大飯店旅住車輛進入及引導接駁公車進入收費停車場及配合停車場滿場機制引導至東興宮、台2丙線及龍門運動公園(搭乘接駁公車)停放。

3、第3管制點：設於臺2線、福隆街口，利用號誌控管以「集體放行」方式，快速疏導往來火車站之遊客，通過臺2線至活動會場。

4、第4管制點：設於臺2線靈鷲山入口處，從宜蘭前往基隆方向之車輛，嚴禁違規逆向跨越行駛，並視交通狀況調撥車道，疏導車潮順利通過會場。

警方呼籲由於會場內有提供酒精飲料等，請遊客盡量搭乘大眾運輸工具。遊客如搭乘火車前往，於出站後，可依指示牌規劃動線，進入活動會場，另臺灣鐵路局於活動期間，將加開自強號及區間快車合計20班，另增停福隆站各級列車16班，民眾可多加利用。

警方提醒遊客注意，為有效疏導車流，於會場周邊沿線禁止臨時停車，違規車輛影響車流動線時，將予以拖吊，民眾可善加利用規劃之臨時停車場：

汽車停車場

一、第1停車場：東興宮停車場，可停放130輛。

二、第2停車場：東興街106巷路側，可停放70輛。

三、第3停車場：龍門運動公園，可停放120輛。

四、第4停車場：澳底壘球場，可停放150輛。

五、第5停車場：台二丙線兩側沿線，可停放1500輛。臺二丙線設有接駁公車，歡迎民眾多加利用。

機車停車場：第1停車場：福隆國小前人行道，可停放170輛。

▲ 貢寮海洋音樂祭8/30至9/1搖滾登場 瑞芳警實施交管、停車資訊報你知。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

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關鍵字：新北,貢寮,海洋音樂祭,交管

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