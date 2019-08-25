▲ 新北未婚聯誼DIY鑰匙圈，打造專屬愛情幸福「戀」金術。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府每年規劃4到6場的未婚聯誼活動，自推出後大受好評，名額往往「秒殺」。25日在林口光淙金工藝舉辦2019年第3場聯誼活動，以「我們鑰在一起」DIY鑰匙圈為主題，透過互動遊戲、DIY創意展現等方式，讓75位參加男女體驗手作鑰匙圈的細膩，刻印出二人專屬的愛情符碼。

民政局表示，2019年持續規劃一系列的未婚聯誼，並安排有趣的主題活動，包括3月首場的「專屬愛情照相館」、5月的「擴香瓶DIY」，還有這次的「手作鑰匙圈」。今日活動除了設計「傳遞真心」、「淬煉愛情」、「真愛密碼」等團康遊戲，主活動的diy鑰匙圈，讓參與者先在金工琺瑯上色，並在金屬片刻上自己的英文名字，也可送給心儀的對象聊表心意。

▲ 設計「傳遞真心」、「淬煉愛情」、「真愛密碼」等團康遊戲。

從事禮儀師工作的鄭先生說，工作性質常無法陪伴另一半，加上對方一知道職業，常常開始萌芽的感情因此夭折，非常希望透過這次的活動找到另一半；擔任護理師的徐小姐則表示，每天只有工作，生活領域狹小，媽媽前幾年就一直鼓勵自己來參加，這次決定給自己一次機會，期許遇到心怡的對象。

民政局戶政科長顏耀明說，這次未婚聯誼的男性參與者平均年齡在35-40歲，職業以科技業、工程師居多；女性參與者則多從事金融、一般行政等相關工作；下一場未婚聯誼預計將在10月舉辦，屆時將公告報名訊息，有興趣者可密切留意「民政局官網」。