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三芝樂天社區農產加工品研習　傳承古早味提升價值

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▲ 三芝樂天社區農產加工品研習 傳承古早味提昇價值。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三芝樂天社區農產加工品研習，傳承古早味提升價值。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局鼓勵農村再生社區，開發農產品的多元應用，輔導三芝樂天社區開辦多場農產品加工課程，讓農村再生社區居民，動手自製紅龜粿、地瓜多納茲等農產加工品，以協助各農村再生社區打造自我特色，提升農產品附加價值，促進社區永續發展。

樂天社區總幹事陳佩琛表示，為讓傳統的古早味能夠傳承下去，特地邀請專業師資來社區開發加工研習課程，包含傳統的紅龜粿，還有米穀粉加工結合手工熬仙草汁做成碗粿及發糕，以及用在地農產品地瓜製成的地瓜水羊羹、米鳳梨酥、地瓜多納茲（Donut）等，更有南瓜餡奶油空心餅（南瓜泡芙）、米蜂蜜蛋糕、米巧克力布朗尼等伴手禮，皆由社區居民自己動手製作，讓民眾健康吃的健康、吃的更開心。

另外，藉由開發農再社區手做米食DIY體驗課程，也讓農產品加工提升農民辛苦栽植之農產品附加價值，解決短期生產過剩問題，增加農友收入，吸引年輕人回鄉。由於社區堅持手做農產加工品，民眾若有訂購需求須先預約，詳情請洽：樂天社區理事長杜國偵0921-620-883。

農業局長李玟表示，三芝樂天社區推動多項農產品加工，不僅減少農產的浪費，並開發農產品的多元應用，期許新北農村不斷地成長，達到農村永續發展的目標。

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關鍵字：新北,三芝,樂天社區,農產品加工

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