破紀錄！新北聯合婚禮　新人提前144小時排隊「搶頭香」

▲ 新北聯合婚禮，新人提前144小時排隊「搶頭香」。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市聯合婚禮，創下好口碑，名額年年秒殺，2018年新人提早95小時開始排隊就很驚人了，2019年將於8月31日起受理報名，沒想到25日竟然有第1隊新人搶頭香，提前在6天、144小時以前搭帳篷排隊，刷新去年95個小時的排隊紀錄。

這對新人分別是1975年的許嘉浩跟1994年次的陳珮珺，因事先已上網做好功課，得知新北聯合婚禮場場秒殺，其中2018年第1隊提早95小時就到市府排隊，因此他們在年初就下定決心今年要搶下頭香，提早6天前自備帳篷、寢具及漫畫「備戰」，就是要破紀錄。

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許嘉浩笑說，為了報名聯合婚禮真的拼了，24日晚上（7天前）吃飽飯輾轉難眠，腦中不斷浮現，已有10幾對新人在排隊的畫面，忍耐了1個晚上，一早就趕過來，很榮幸成為頭香。

陳珮珺說，2人當初透過網路遊戲認識，認識4個月後約見面就一見鐘情，新莊及高雄間遠距離戀愛，愛情長跑了8年；男方是個在夜市排隊10分鐘都不耐煩的人，這次為了她竟提早6天就來市府排隊，讓她直呼「好感動」。

▲ 新人提前144小時排隊「搶頭香」。（圖／翻攝自臉書「新北民政保平安」粉專）