可供萬人吸食！　北台最大毒品咖啡包倉庫藏基隆山區

記者張君豪／台北報導

花蓮縣警方日前接獲情資，有線民指出北台灣有一龐大的毒咖啡分裝場，「這場絕對是北台灣最大場的！」引起警方重視，刑事局毒品專責大隊偵三大隊會同基隆、花蓮警局、憲兵隊共組專案小組展開追查、8月19日晚間在基隆市收網並逮捕杜姓主嫌（34歲、有毒品前科）警方在倉庫內起獲重達110公斤的毒品咖啡包。刑事局指出：這是台灣近年來破獲最大規模的毒品咖啡包大盤倉庫。這批毒咖啡若流入市面可供上萬人吸食、市價約500萬元新台幣。

▲刑事局偵三大隊破獲台灣最大毒咖啡大盤商，逮捕杜姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊副大隊長蕭瑞豪說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局專案小組歷經半年蒐證監控，總算鎖定基隆地區杜姓大盤藥頭，藏匿在基隆市偏僻山區德安路一樓民宅的毒品咖啡包倉庫，警方聲請拘票、搜索票後，上述時間由專案小組到基隆執行搜索，當場查獲第三級毒品愷他命40公克、毒品咖啡包共計11箱、手機2支、分裝袋、夾鏈袋及電子磅秤1台等分裝、販售毒咖啡包等贓證物。

▲刑事局偵三大隊破獲台灣最大毒咖啡大盤商，起獲上百公斤毒咖啡包。（圖／記者張君豪攝）

杜姓犯嫌坦承以每包1百元大盤價、1大包內含1000包毒咖啡方式進貨，經刑事局統計後發現：這可能是台灣近年來警方逮捕最大咖的毒咖啡包大盤，警詢後移送基隆地檢署偵辦。警方表示，杜姓主嫌遭監控多時，杜才剛簽約租下該處當倉庫不久，就遭警方及時攔截，警訊後將他依違反毒品危害防制條例移送法辦，並將擴大追查毒品來源、其幕後共犯金主。



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