烏龍警開3槍撞車破窗竟抓錯人！　男女上班族「路過被當大毒梟」

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科8月12日追查桃園機場跨國毒品走私案、在新北市林口區打算逮捕運毒主嫌時，卻誤認另輛路過的民車是販毒主嫌座車，專案小組幹員一擁而上跳下車準備逮捕協犯、結果烏龍逮捕一位路過的無辜民眾，他指控只是下班路過該處卻遭警員開偵防車衝撞、愛車右方整個被撞毀，車尾還有警員開槍彈痕。

▲刑事局國際刑警科日前偵辦跨國運毒案錯把民眾當主嫌烏龍，圖為民眾車輛的行車紀錄器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科日前偵辦跨國運毒案錯把民眾當主嫌烏龍，國際刑警科研究員李央輯出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

民眾指控警方事後態度消極不聞不問，已經委請律師與警方究責、並希望警界懲處失職警員。刑事局國際刑警科研究員李央輯21日坦承有此事：「警方確有疏失！我們會盡力與民眾溝通、警方會盡最大努力、誠意達成和解！」

警方調查，甫從大學畢業的侯姓女子當天凌晨搭乘楊姓男同學車行經新北市林口區文化北路2段與福林路口等紅燈，突然遭到3輛不明車輛攔車包圍攔下，多名便衣幹員持槍包圍怒嗆：「給我下車！」楊姓駕駛以為遭遇歹徒尋仇，急忙開車打算逃走保命。

未料收網警員誤判以為運毒主嫌想要駕車逃離，另輛警方偵防車直接加速從楊姓男子座車右方衝撞，造成他車輛直接失控撞上分隔島，便衣刑警更拿出擊破器、棍棒打破他擋風玻璃，車上兩人都被碎玻璃割傷、還直接被警員拖下車毆打，被害人抱怨：警方連給他們解釋說明的機會都沒有，如此粗暴行徑抓錯人實在太離譜。

向媒體投訴的楊姓駕駛事後心有餘悸表示，便衣刑警下車連開三槍，他嚇得心臟都要跳出來了，沒想到凌晨返家竟會遇到這麼離譜的情況，他們車子撞毀後，還被警員拖下車壓制倒地，造成身上和手腳多處擦傷，愛車後保桿還有警方開槍彈孔。

對此，刑事局國際刑警科李央輯坦承警當天執勤有疏失並進行說明：「當天警方行動：利用運毒手釣出運毒主嫌，約妥當時在林口區交貨，但因行動時該路口有兩輛車併排前行，在場行動的刑事局國際刑警科詹姓副隊長、松山、中山警分局專案成員分工攔下兩台車。」

警方澄清：當天國際刑警科幹員順利攔下主嫌座車、台北市警方幹員則攔下楊姓駕駛車輛，警方解釋因楊姓男子駕車有加速逃逸的動作導致警員誤會他拒絕盤查可能是販毒集團成員，警方才會鳴槍使用強制力逮人。警方坦承收網行動卻有疏失，會盡力賠償楊姓民眾車損、傷害損失賠償。

李央輯說：在場執勤同事開槍制止部分，同仁根據現場判斷，以最小侵害、比例原則完成，至於投訴人指控記者會部分我想與這起意外無關。警方未來會盡最大努力和當時人協調達成賠償共識。

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