榜單曝光！她爆「肯定是靠OO」諷：從不檢討自己　韓國瑜怒了：被逼到懸崖

▲韓國瑜表示，現在抹黑已經抹到無法令人相信的地步。（圖／翻攝拍桌少女的日常、記者屠惠剛攝）

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高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020，但由於他近期風波不斷，就連學歷都被質疑，讓他氣得表示，「到底又有什麼意義？」對此，還有網友推測，韓國瑜應該是靠「加分」上東吳英文。

臉書粉絲專頁「拍桌少女的日常」發文表示，他（韓國瑜）退伍後參加聯考，如果自傳沒說謊，他當年是以「6科385分考上東吳大學英文系」。此外，拍桌少女也認為，「不過這分數肯定是加分過後的，以當時的特種身分學生成績優待，軍人服役五年以上，退伍考大學可以加分3分之一，以這條件倒推回去

385/1.33=289分左右。289分在民國70年是考不上大學的，當年乙組（現在的一類）的錄取率只有20%左右」

此外，「拍桌少女的日常」也在留言串提到，「我這裡有當年的榜單，他確實是日間部沒錯，至少考進去的時候絕對是日間部，但我文章還是不會收回的啦(ﾉ>ω<)ﾉ，因為我說韓先生你的問題從始自終就不是在日間夜間，而是一直以來的說謊成性，拿一個謊言去包裝完自己後，被戳破就馬上哭鬧不休，說都是大家罷凌我！但不會去檢討一開始說謊的不是別人就是自己。」

此外，韓國瑜26日接受聯訪時，也針對學歷事件發表回應：「現在抹黑已經抹到無法令人相信的地步，就像把愛與包容逼到懸崖旁邊，沒辦法再退了，已經到了顛倒黑白的地步，而他也再次強調，自己是東吳大學日間部畢業，晚上半工半讀去讀書，網友抹黑了，就硬要說他是個「大說謊家」，而他這次也已經跟律師商量，準備提告。