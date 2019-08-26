LINE激情對話曝光！人妻女教師放閃同事：明天激吻你　主任老公怒告卻敗訴

▲已婚女老師和另外一名女老師感情太好，常常互相傳LINE。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名已婚女老師「花花」（化名）和女同事「靜靜」（化名）兩人時常在LINE上傳訊息聊天，內容充滿了 「激吻」、「我愛你」、「親愛的」、「小親親」等語，讓花花的老公非常不滿，因此對2人提告求償50萬元，但高雄地院卻認為，花花和靜靜僅為朋友情誼，因此判花花的老公敗訴定讞。

判決指出，花花的老公「阿正」（化名）在學校擔任教務主任，而他日前偶然發現老婆和女同事靜靜交往密切，且LINE上還會互傳不少親密對話「明天激吻你」、「我等著，儘管放馬過來」、「我很聽小親親的話」、「不如先降低他的懷疑跟控制，否則會覺得到底是哪個同事搶了他老婆」、「也是挺相信命運的，就像命運安排我與你相遇，相知，相惜，相愛」。

阿正發現親密對話之後，氣得向2人求償50萬元。對此，兩人則辯稱，彼此只是單純的朋友關係，「親愛的」、「小親親」、「寶貝」等語，都只是出於好友間的玩笑，且彼此的互動在女性友人之間也很常見，否認阿正的說詞。

法官調查發現，花花平常在與其他人互動時，就時常用到「愛你」、「寶貝」等語，因此認為兩人的互動並不能算是情侶，且勘驗對話內容後發現，兩人的種種對話裡玩笑意味濃厚，且也沒有肉體和情慾追求，因此判阿正敗訴定讞。

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