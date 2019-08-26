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被叫豬靈！女藝人狂甩18公斤　瘦身秘訣大公開！

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▲崔佩儀半年狠甩18公斤、體脂狂降15%，成功瘦回6字頭，她說除了決心，用對方法也很重要！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

54歲的昔日「花系列」女主角崔佩儀瘦身有成，8/12(日)出席I-Vita愛維佳新品代言活動，以一襲寶藍色連身褲裝亮相，展現身材曲線，更襯托優雅貴氣。半年狠甩18公斤的她，腰圍少了23公分，從2XL穿回M號，不但穿衣服更漂亮，也找回健康好氣色，視覺年齡瞬減10歲！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲半年甩肉18公斤，崔佩儀視覺年齡瞬減10歲！（圖／記者吳杰澄攝）

「如果今天不胖，他講我是豬靈，我不會難過！你知道嗎？中年婦女或者發胖的人，沒有一個人想成為胖子！」原本是要開開心心分享瘦身成果，但回憶起之前被命理老師說是「三世豬靈投胎」，崔佩儀還是忍不住紅了眼眶，數度哽咽，她說：「嘴巴可不可以，稍微不要這麼樣的惡毒，因為你隨便講的一句話，傷到我的內心真的很深很深！但現在回頭想一想，我也非常感謝他，要不是他這麼惡毒的下這樣的標題，我可能今天還是個胖大媽。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲崔佩儀在記者會上超渡豬靈 ，打破轉世魔咒。（圖／記者吳杰澄攝）

因為愛吃美食不忌口，加上年紀越大、代謝越差，讓崔佩儀一胖就是20年，體重更一度飆到84公斤！這次她化悲憤為力量，不但成功瘦回6字頭，甚至連最難減的體脂肪都狂降15%，她說除了決心，用對方法也很重要！

▲崔佩儀談瘦身。（圖／I-Vita愛維佳提供）
▲愛吃不忌口，讓崔佩儀體重一度飆到84公斤。（圖／I-Vita愛維佳提供）

崔佩儀表示：「選擇不對的瘦身方式，你會反反覆覆地一直復胖，我是因為很幸運碰到I-Vita愛維佳，一個為了輕熟女所設計的產品，它最主要是溫和有感，讓我健康的瘦下！白天就是搭配綠維纖吃，它會讓你代謝比較好，吃著吃著胃就變小，其實也吃不多，因為它會讓你有飽足感，然後我一樣吃大餐，可是大餐之後，我會吃易暢纖，讓我嚐到美食，又能輕鬆排便，晚上的眠立纖也非常重要，它會幫你抑制食欲，提升你的瘦素，就是你睡覺的時候，它還讓你體內新陳代謝比較好，然後一覺到天亮！」

▲崔佩儀談瘦身。（圖／I-Vita愛維佳提供）
▲崔佩儀談瘦身：除了決心，方法也很重要！（圖／I-Vita愛維佳提供）

含有美國專利苦橙和黃香草木樨的「綠維纖」，擁有十益菌+酪酸菌、海洋深層水和綜合消化酵素的「易暢纖」，以及採用法國超級血橙、亞馬遜魔鬼椒，並添加足量GABA和法國牛奶胜肽的「眠立纖」，都是崔佩儀鏟肉回春的好幫手！「然後我平常吃完飯以後，我會起來走，從6000步慢慢加到8000步，現在每天1萬步對我來講非常容易，還有我沒事就拍打我的大腿和肚子，我的三層肉就這樣慢慢地不見了！」飲食控管搭配走路跟拍打，更讓她腰圍減了23公分。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲兒子貝克宇驚喜現身，獻花、唸卡片感性告白。（圖／記者吳杰澄攝）

另外家人的陪伴與鼓勵，更是崔佩儀瘦身的一大動力，記者會上，她的兒子貝克宇也驚喜現身，除了獻花、唸卡片感性告白，還代表爸爸Sam送上百萬名錶以及520萬元支票，讓崔佩儀感受到滿滿的愛與支持，她說：「我現在就跟在談戀愛一樣，我現在變得好小女人，老公愛你喔！我就變得很溫柔，因為可以穿很多漂亮衣服，然後我瘦下來還是很有本錢，就是有時候老公會說『老婆你越變越漂亮，像漂亮的小姑娘』，我還說你怎麼變那麼油腔滑調，可是其實內心是很開心！」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲老公Sam豪送520萬，傳達對崔佩儀的愛與支持。（圖／記者吳杰澄攝）

打破豬靈轉世魔咒，擺脫胖大媽形象，重拾自信美麗，崔佩儀這回開心接下I-Vita代言，就是要告訴更多愛美女性，年過50的她都瘦了，你們一定也可以！

越變越漂亮看這裡：https://lihi1.com/AurnJ

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關鍵字：花系列,崔佩儀,瘦身,減重,甩肉,豬靈,I-Vita,愛維佳,綠維纖,眠立纖,易暢纖

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