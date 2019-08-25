　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲走訪羅東夜市！藍營議員黃定和全程作陪　粉絲塞爆搶握手

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲訪宜蘭。（圖／柯粉俱樂部提供）

▲柯文哲走訪羅東夜市，藍營議員黃定和全程作陪，粉絲塞爆搶握手。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市長柯文哲25日下午前往宜蘭羅東夜市逛街，沿途與許多的支持者握手合影，行程中也品嘗當地知名的包心粉圓，但並沒有接受媒體採訪。國民黨籍宜蘭縣議員黃定和也全程陪同，由於黃定和在黨內立委初選落敗，外界盛傳他可能會以無黨籍身份參選，因此兩人的互動就格外受矚目。

柯文哲25日下午4時30分許到達羅東夜市後，在議員黃定和的陪同下開始走訪行程，現場的粉絲紛紛上前與他握手合影，還有人高喊「阿北加油」、「台灣的選擇柯文哲」等語，所到之處人潮湧動，過程中他也品嘗了當地知名的包心粉圓及其他美食，但沒有接受媒體採訪。

▲▼柯文哲訪宜蘭。（圖／柯粉俱樂部提供）

▲柯文哲與黃定和品嚐當地知名的包心粉圓。（圖／柯粉俱樂部提供）

這次全程陪同的議員黃定和也被受外界矚目，原因是他6月在黨內立委初選失利，事後對外表示不排除以無黨籍身份參選，因此就有媒體詢問他，是否會跟柯P合作，參選宜蘭縣區域立委。他表示，柯市長走訪宜蘭，他只是盡地主之誼，就是想多交朋友，至於未來的參選規劃，一切隨緣順其自然。

據悉，黃定和6月參加黨內立委初選民調，最終以1.117%非常微小的差距，輸給了前宜蘭縣長呂國華，他就質疑這一次的民調有很大的瑕疵，甚至不排除脫黨競選立委，加上這次柯文哲在宜蘭的行程，全部都由黃定和服務處安排，難免會讓外界懷疑兩人是否要在宜蘭立委選戰中合作。

▼柯文哲訪宜蘭與粉絲握手合影。（圖／柯粉俱樂部提供）

▲▼柯文哲訪宜蘭。（圖／柯粉俱樂部提供）

▲▼柯文哲訪宜蘭。（圖／柯粉俱樂部提供）

▲▼柯文哲訪宜蘭。（圖／柯粉俱樂部提供）

ET快訊
捷克桌賽／林昀儒4比1退德國前球王　本季第三度摘冠
美女設計師「買石虎圖」！淚灑直播關臉書　俄原作者出面回應嗆翻
孕媽夢到「透明寶寶化成水」！8週沒心跳引產　回家撞1巧合傻了
失控墜入「墾丁紅柴坑」9人秒滅頂！廂型車沈沒海中　搶救影片曝

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲走訪羅東夜市！藍營議員黃定和全程作陪　粉絲塞爆搶握手

汙衣間電器走火致ICU加護病房火警　國軍松山醫院：要求各病房全面檢視

平息藍基層怒吼　國民黨：若郭台銘、王金平登記必開鍘

標哥霸氣力挺：選情艱困才要接啊！　顏寬恒任韓競辦副執行長

快訊／英文系畢業是真的！韓國瑜秀東吳畢業證書：黑函零容忍

影／蔣月惠發文力挺蔡英文！奇葩理由曝光：颱風都輕輕掠過　網一看全傻了

「雙濕牌、小飛俠」OUT！陸軍新式迷彩雨衣通過白鹿颱風考驗

影／被黑把臉洗一洗就好！李佳芬談大選：將是地方自治史最慘烈一次

影／韓國瑜「晶晶體」挨轟！AmCham和ACC分不清　王淺秋：只是表達親切

亞太最佳！台灣防制洗錢獲國際肯定　外交部：欣慰

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

柯文哲走訪羅東夜市！藍營議員黃定和全程作陪　粉絲塞爆搶握手

汙衣間電器走火致ICU加護病房火警　國軍松山醫院：要求各病房全面檢視

平息藍基層怒吼　國民黨：若郭台銘、王金平登記必開鍘

標哥霸氣力挺：選情艱困才要接啊！　顏寬恒任韓競辦副執行長

快訊／英文系畢業是真的！韓國瑜秀東吳畢業證書：黑函零容忍

影／蔣月惠發文力挺蔡英文！奇葩理由曝光：颱風都輕輕掠過　網一看全傻了

「雙濕牌、小飛俠」OUT！陸軍新式迷彩雨衣通過白鹿颱風考驗

影／被黑把臉洗一洗就好！李佳芬談大選：將是地方自治史最慘烈一次

影／韓國瑜「晶晶體」挨轟！AmCham和ACC分不清　王淺秋：只是表達親切

亞太最佳！台灣防制洗錢獲國際肯定　外交部：欣慰

小玉才喊話要退出YouTube　又砸55萬出新歌...笑笑、放火率一票網紅力挺！

16歲第1次就失敗！他「一天3次玩壞」崩潰：都軟軟的　專家說話了

印地安人張育成重返大聯盟　先發三壘手挑戰生涯首安

柯文哲走訪羅東夜市！藍營議員黃定和全程作陪　粉絲塞爆搶握手

港警拔槍「瘋狂飆吼」　示威者持鐵條毀海底隧道收費機　汽車全免費通過

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

捷克桌賽／林昀儒4比1退德國前球王　本季第三度摘冠

要符合「標準」面貌、不化妝就不能出門？韓國掀起對#Kbeauty反彈

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

美女設計師「買石虎圖」！淚灑直播關臉書…俄羅斯原作者出面回應嗆翻

政治熱門新聞

王浩宇告韓粉「勝率百分百」：真..

私菸案2少將不同命！林國欽被爆..

韓國瑜秀東吳畢業證書：黑函零容..

罷韓正妹又被罵　「姓蔡的女人都..

韓國瑜勘災後「神隱」　他PO照..

顏清標首批郭「有錢是他家的事」

受韓國瑜啟蒙的「王姓女學生」　..

韓國瑜「晶晶體」挨轟！AmCh..

命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「..

防災會議沒韓國瑜！李四川：他人..

誰是2020大罪人？他這樣酸柯..

快訊／顏寬恒、謝龍介擔任韓國瑜..

美國商會演講　蔡英文VS韓國瑜..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

尼克求婚Ashly7個月突爆分手危機

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

民眾下月消費時　多使用雲端發票

檳榔西施遭性侵　鄉代子囂張狠嗆

颱風夜倒塌路樹殺人　爸淚：他血流到乾

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

路撿手機！妹子請客報答…神展開

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師持刀殺妻再自刎

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面