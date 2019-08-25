▲柯文哲走訪羅東夜市，藍營議員黃定和全程作陪，粉絲塞爆搶握手。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市長柯文哲25日下午前往宜蘭羅東夜市逛街，沿途與許多的支持者握手合影，行程中也品嘗當地知名的包心粉圓，但並沒有接受媒體採訪。國民黨籍宜蘭縣議員黃定和也全程陪同，由於黃定和在黨內立委初選落敗，外界盛傳他可能會以無黨籍身份參選，因此兩人的互動就格外受矚目。

柯文哲25日下午4時30分許到達羅東夜市後，在議員黃定和的陪同下開始走訪行程，現場的粉絲紛紛上前與他握手合影，還有人高喊「阿北加油」、「台灣的選擇柯文哲」等語，所到之處人潮湧動，過程中他也品嘗了當地知名的包心粉圓及其他美食，但沒有接受媒體採訪。

▲柯文哲與黃定和品嚐當地知名的包心粉圓。（圖／柯粉俱樂部提供）

這次全程陪同的議員黃定和也被受外界矚目，原因是他6月在黨內立委初選失利，事後對外表示不排除以無黨籍身份參選，因此就有媒體詢問他，是否會跟柯P合作，參選宜蘭縣區域立委。他表示，柯市長走訪宜蘭，他只是盡地主之誼，就是想多交朋友，至於未來的參選規劃，一切隨緣順其自然。

據悉，黃定和6月參加黨內立委初選民調，最終以1.117%非常微小的差距，輸給了前宜蘭縣長呂國華，他就質疑這一次的民調有很大的瑕疵，甚至不排除脫黨競選立委，加上這次柯文哲在宜蘭的行程，全部都由黃定和服務處安排，難免會讓外界懷疑兩人是否要在宜蘭立委選戰中合作。

▼柯文哲訪宜蘭與粉絲握手合影。（圖／柯粉俱樂部提供）