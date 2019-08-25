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18歲男颱風夜撞樹「腋下背部裂傷」慘死！律師卻說話了　「特定情況」可國賠

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▲▼18歲男颱風夜撞樹。（合成圖／記者林悅攝）

▲18歲男颱風夜撞樹，當場失去呼吸心跳。（合成圖／記者林悅攝）

記者柯振中、林悅／台南報導

輕颱白鹿24日籠罩南台，帶來強風豪雨。台南市18歲的林姓男子深夜11點多騎車經過安南區安吉路二段時，撞上路樹，當場失去呼吸心跳，讓父親哭斷腸。對於這起案件，律師指出，法官可能會判決，天災屬於不可抗力因素，政府沒有責任賠償，只有特定情況才能申請國賠。

林姓男子24日深夜11點多行經安吉路二段與台江大道三段交叉口時，意外撞上路樹，導致腋下、背部出現嚴重撕裂傷，當場失去呼吸心跳。救護人員獲報後，立刻趕往現場，將林男送醫急救，但仍搶救無效，25日凌晨宣告不治。

▼18歲男撞樹後，腋下、背部出現嚴重撕裂傷。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，該男騎士送醫急救仍宣告傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林父得知兒子死亡的消息，崩潰指出，自己是接到警方通知，要到派出所做筆錄，才知道兒子已經身亡，趕到醫院後，被告知「兒子早就沒生命了」，且血也流乾了。

這起意外是否能夠申請國賠？根據《東森新聞》報導，江信賢律師指出，一般而言，天災屬於不可抗力因素，政府沒有責任賠償，但若該區的路樹屬於淺根植物，且政府沒有派人裝設輔助架、定期修剪枝幹，導致路樹容易被吹垮，就能夠申請國賠，「如果工務局接收到通報以後，他沒有去做處理的話，才可能會有國家賠償的問題。」

▼律師說明可申請國賠的情況。（圖／翻攝自東森新聞）

▲▼江信賢。（圖／翻攝自東森新聞）

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關鍵字：國賠,18歲男,撞樹慘死,颱風夜,白鹿颱風,南檢,大量出血,機車騎士

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