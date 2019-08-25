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趕火警現場斷電！台電工程車爆擦撞...下秒「慘成火球」狂燒　他負傷急奔逃

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記者戴若涵／嘉義報導

嘉義市24日深夜近12時發生一起火警！一輛台電工程車感往火災現場支援時，與一部自小客車發生擦撞，工程車當場起火燃燒，2輛車的駕駛皆負傷自行脫逃，警消人員獲報到場，趕緊出水控制火勢，並將3人緊急送醫治療，所幸沒有大礙，詳細事發原因及經過仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼台電工程車擦撞起火。（圖／讀者提供）

▲台電工程車油箱遭撞隨即起火。（圖／讀者提供）

事件發生在24日深夜11時58分許，一輛準備前往火警現場進行斷電措施的台電工程車，行經文化路跟世賢路一段路口時，與自小客車發生擦撞，工程車因右側油箱遭到撞擊，瞬間熊熊大火狂竄，自小客車則是車頭全毀，可見當時撞擊力道之猛烈。

▲台電工程車擦撞起火。（圖／東森新聞）

▲自小客車車頭全毀，相當駭人。（圖／東森新聞）

消防隊員獲報抵達現場後，趕緊出水搶救，並對2輛車進行搜索，發現2名駕駛皆已自行脫困，63歲趙姓工程車駕駛頭部腫脹，30歲的彭姓自小客車駕駛則受有右側肢體擦傷，所幸2人皆意識清楚並無大礙，也被送往嘉基醫院治療。

趙姓工程車駕駛回憶事發經過，仍餘悸猶存地表示，「到了世賢路那邊，我就速度有放慢，因為可能是紅燈我有放慢，然後就過去，他從世賢路那邊上來，就撞我的車，然後車子著火」。

詳細車禍肇事原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。（來源：東森新聞）

▲▼台電工程車擦撞起火。（圖／讀者提供）

▲▼警消人員獲報後趕緊灑水搶救。（圖／讀者提供）

▲▼台電工程車擦撞起火。（圖／讀者提供）

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關鍵字：台電,工程車,火警,斷電,火燒車

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