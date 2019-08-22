　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲特斯拉充電站。（圖／路透）

▲特斯拉充電站。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）之前曾批評新加坡在接納和部署電動汽車方面行動遲緩，並在1月份的一條推特中表示，政府「一直不感興趣」。對此，新加坡政府回應指出，乘坐大眾運輸工具比開特斯拉電動汽車，更能解決全球氣候變化問題。

新加坡環境和水資源部長祖爾基弗利（Masagos Zulkifli）日前在接受採訪時說：「新加坡已經把更多依靠地鐵和公共汽車，放在優先位置，馬斯克想要的是一種生活方式，我們對生活方式不感興趣，我們感興趣的是解決氣候問題的合適方案。」

特斯拉沒有立即對這項回應發表意見。

新加坡的地鐵和公共汽車覆蓋了島上720平方公里的地區，同時仍致力於不斷改善公共交通，預計到2040年，任何新加坡境內的旅行時間將不超過45分鐘。

祖爾基弗利表示，政府管控汽車牌照數量，特別通行證為十年時間，可以作為一種變革工具。他說：「如果有哪個國家可以將汽油車100%轉化為電動汽車，那一定是新加坡。」但是，他補充說，由於85%的人口居住在政府支持的高密度公共組屋中，開發滿足需求的充電站非常困難。

根據荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell Plc）表示，約有52%的新加坡人不敢購買電動汽車，因為他們認為充電站相當不足。

ET快訊
24歲女小腹隆起「以為懷孕」卻驗出癌末　陸男友「回4字」她秒
英駐港職員鄭文傑赴深圳失聯！陸媒爆「他嫖娼被拘15天」
快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》不續簽　反制日本經濟報復
范冰冰鉛筆腿美照爆「是假的」！路人鏡頭一拍…未修圖曝真實身材

關鍵字：特斯拉,新加玻,馬斯克

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用

大螢幕輕薄電子書　10.3吋mooInk Pro正式亮相

小米9T升級版登台　搭載S855、首度推8G+256GB規格

少女們搶著要！「復古打字機鍵盤」手機也可使用　小資價千元就可入手

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

蘋果告訴你Apple Card該如何保存　才不會褪色有刮痕

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

華為將推出智慧眼鏡　可支援iPhone接聽電話與音樂播放功能

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用

大螢幕輕薄電子書　10.3吋mooInk Pro正式亮相

小米9T升級版登台　搭載S855、首度推8G+256GB規格

少女們搶著要！「復古打字機鍵盤」手機也可使用　小資價千元就可入手

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

蘋果告訴你Apple Card該如何保存　才不會褪色有刮痕

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

華為將推出智慧眼鏡　可支援iPhone接聽電話與音樂播放功能

與業者開課被質疑涉圖利…清大：台大也有　台大否認「自己辦的！」

她當總統夫人污走1800萬　被控貪污重罪「關87年」仍笑容滿面

日高中妹海邊受訪！「驚人發育」勾魂老司機　1個手機殼破案...本尊被神出了

只需10分鐘氣炸鍋也可以做甜食　網驚：太有創意了！

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

遇雨必淹！台中大安積水60cm　居民騎「水上摩托車」涉險通過

野外露營收集「自然之聲」　44歲音樂家睡夢中「被熊咬走」慘死

防盜刷！刷卡出現這3種情形　必須要簡訊或email即時通知

「夢幻逸品」2.7折起！富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具限量換購

楊冪暗黑「煙燻妝」碾壓女星！緊身西裝氣場超強　網：秒殺歐陽娜娜

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

3C家電熱門新聞

Xperia 1再獲7月台最熱..

熊大免費貼圖來了！　LINE上..

今年新iPhone傳9/10發..

三星折疊手機專利曝光　多種折疊..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫..

蘋果攜手「萬家香」醬油　推動..

小米專賣店年底進駐新光三越

Google、蘋果、Mozil..

Galaxy A80動手玩

小米Pro空氣清淨機7000元..

LINE全新「主頁」正式上線　..

蘋果告訴你Apple Card..

友達「超大尺寸8K HDR電視..

更多熱門

相關新聞

蘋果攜手「萬家香」醬油　推動屋頂太陽能計畫

資源解決方案中心 (Center for Resource Solutions,CRS)與蘋果攜手合作發展Green-e認證，並率先在台灣和新加坡推動太陽能計畫；目前蘋果已與台灣醬油品牌「萬家香」共同開發屋頂太陽能電池陣列。

長髮女「肉身擋特斯拉」遭狂叭　警方回應了

奧迪e-tron獲IIHS最高安全首獎！

Model 3不會提供氣壓懸吊

特斯拉Model 3 正式開賣

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面