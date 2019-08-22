新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

▲特斯拉充電站。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）之前曾批評新加坡在接納和部署電動汽車方面行動遲緩，並在1月份的一條推特中表示，政府「一直不感興趣」。對此，新加坡政府回應指出，乘坐大眾運輸工具比開特斯拉電動汽車，更能解決全球氣候變化問題。

新加坡環境和水資源部長祖爾基弗利（Masagos Zulkifli）日前在接受採訪時說：「新加坡已經把更多依靠地鐵和公共汽車，放在優先位置，馬斯克想要的是一種生活方式，我們對生活方式不感興趣，我們感興趣的是解決氣候問題的合適方案。」

特斯拉沒有立即對這項回應發表意見。

新加坡的地鐵和公共汽車覆蓋了島上720平方公里的地區，同時仍致力於不斷改善公共交通，預計到2040年，任何新加坡境內的旅行時間將不超過45分鐘。

祖爾基弗利表示，政府管控汽車牌照數量，特別通行證為十年時間，可以作為一種變革工具。他說：「如果有哪個國家可以將汽油車100%轉化為電動汽車，那一定是新加坡。」但是，他補充說，由於85%的人口居住在政府支持的高密度公共組屋中，開發滿足需求的充電站非常困難。

根據荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell Plc）表示，約有52%的新加坡人不敢購買電動汽車，因為他們認為充電站相當不足。