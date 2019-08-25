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白鹿快閃遠離！小琉球、澎湖等21條海運仍停航　5受災公路搶通中

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▲▼白鹿颱風。（圖／中央氣象局）

▲白鹿颱風遠離，但25日海、陸、空仍有交通異動。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

白鹿颱風周六快閃襲台後持續遠離台灣，上午7點已登陸中國大陸福建，氣象局上半天陸續解除白鹿海、陸警。《ETtoday新聞雲》整理出25日海、陸、空相關交通異動資訊，提醒大家出發前要先確認好最新異動情形。

台鐵
今（25）日列車行駛概況如下：
1.新左營=台東701次莒光號停駛。
2,其餘全線（含各支線-平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線、沙崙線）各級列車正常行駛。

請繼續往下閱讀...

高鐵
今（25）日正常營運。

船運
受白鹿颱風影響，今（25）日共有21航線，計159航次停航。
1.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航1航次)(基隆往馬祖1航班今日上午11點公告)
2.基隆-廈門：全部停航(1航次，順延至週一)
3.蘇澳-花蓮：全部停航(1航次)
4.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)
5.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)
6.南竿-莒光：部分停航(開航4航次，停航2航次)
7.南竿-北竿：部分停航(開航20航次，停航2航次)
8南竿-東引：全部停航(1航次)
9.台中-平潭：全部停航(2航次)
10.金門-石井：全部停航(4航次)
11.金門-五通：全部停航(40航次)
12.台中-馬公：全部停航(2航次)
13.布袋-馬公：全部停航(11航次)
14.東港-小琉球：全部停航(30航次)
15.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(1航次)
16.鹽埔-小琉球：全部停航(2航次)
17.大鵬灣-小琉球：全部停航(6航次)
18.富岡-綠島：全部停航(11航次)
19.富岡-蘭嶼：全部停航(5航次)
20.後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)
21.水頭-九宮:部分停航(21航次，中午12:00前停航，後續將視天候狀況及海象條件，再決定是否恢復正常)

公路
1.台8線109K大禹嶺路段，坍方阻斷，目前機具已在現場作業，因間歇雨勢影響，預計今（25）日10時搶通。
2.台8線148K華祿溪路段，土石坍方，機具清理中，預計今（25）日10時搶通。
3.台20線150K向陽路段，因山區強降雨造成邊坡土石鬆動導致道路阻斷，機具進場清理中，預計明（26）日12時搶通。
4.台20線170K、174K、178K利稻路段，因山區強降雨造成邊坡土石鬆動導致道路阻斷，機具進場清理中，預計今（25）日17時搶通。
5.台23線21K東富公路，因山區強降雨造成邊坡土石鬆動導致道路阻斷，機具進場清理中，預計今（25）日12時搶通。

空運
受白鹿颱風影響，今（25）日截至1000，國內線取消66、延誤9架次，兩岸暨國際航線取消8、延誤19架次。

ET快訊
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關鍵字：白鹿颱風,颱風,交通異動

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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