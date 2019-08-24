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卓榮泰邀徐永明「隨時來談」　時力：將儘速展開聯絡

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▲▼時代力量黨中央張貼春聯“諸事順力” 卻陷入風暴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量近日風暴不斷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨主席卓榮泰24日表示，只要時代力量人事改組就緒後，歡迎新任黨主席徐永明「隨時來談」；會談重點就是雙方各自提名的選區要如何處理，並強調兩黨沒有決裂本錢，要互相合作。對此，時代力量晚間表示，樂見卓榮泰積極回應，兩黨主席對談的幕僚作業，將會儘速展開聯絡。

徐永明24日受訪時表示，明年立法委員選舉，歡迎卓榮泰「隨時來談」；至於是否會與民進黨以民意調查協調出人選，他則說要提醒參選人不要太一廂情願。對此，卓榮泰回應，只要時代力量人事改組就緒後，歡迎新任黨主席徐永明「隨時來談」；會談重點就是雙方各自提名的選區要如何處理，並強調兩黨沒有決裂本錢，要互相合作。

時代力量晚間表示，樂見卓榮泰積極回應，兩黨主席對談的幕僚作業，將會儘速展開聯絡。時代力量也表示，兩黨主席對談希望能朝向公開透明的方式為主，時間、地點確定後，會適時向外界說明。

除了會持續努力達成與民進黨對談的目標外，時代力量也表示，徐永明向其他友黨主席的請益之旅，已有相當程度進展，將於下週一中午與社會民主黨召集人丁勇言及創黨召集人范雲等人進行便當會，目標是希望能作為第三勢力政黨在2020大選，凝聚價值共識的新起點，共同為集結台灣本土力量找出新合作模式。

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關鍵字：卓榮泰,徐永明,民進黨,時代力量

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