「破壞風水」學校槓土地公　廟前挖滯洪池…外埔人拉白條抗議

▲數十名外埔居民到土地公廟前拉白條，抗議外埔國中硬要開挖滯洪池。（圖／李榮鴻服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市外埔國中正在進行老舊校舍改建工程，其中一處滯洪池選在學德宮前的廣場，信徒認為廟前廣場一直都有廟會活動，硬要開挖會破壞風水，但學校堅不換地，連市府長官介入也無效，數十名信眾24日在廟前拉白條抗議校方霸道，市府副秘書長陳如昌說，會持續和校方溝通。

▲市議員李榮鴻發言要求校方從善如流。（圖／李榮鴻服務處提供）

市議員李榮鴻表示，老舊校舍去年10月動工，大家都支持也樂見完工後會給孩子們更好的學習環境和硬體設施，校方為了符合水土保持相關法規，規劃兩處滯洪池，其中一處就位在當地重要信仰中心學德宮的正前方。

李說，學德宮供奉福德正神，長年保佑里民和學子，廟前也經常舉辦廟會活動，如果開挖不但破壞風水，也影響居民活動，很不恰當，因此建議變更設計，將原先滯洪池移到鄰近土地，不但工程沒問題，也不會增加太多經費。

基層的心聲不但讓教育局同意異地，連市府也同意，結果是校方堅持非在廟前開挖滯洪池不可，校方認為變更設計會有違法問題，堅不退讓，數十名民眾上午到土地公廟前拉白布條抗議，表達不滿和不解。

陳如昌對於學校如此執著也百思不得其解，甚至說，如果變更設計違法，他負責，陳認為，當初蓋土地公廟就是因為地方不太平靜，如今要在廟前開挖，居民都反對，基於地方和諧立場，他也同意異地開挖，他會再和校方溝通，達到雙贏。