鐵道迷有望追蒸汽火車噴大煙！文化部預告《文資法》修正草案4大重點

▲文化部預告《文資法》修正草案，蒸汽火車有望再度噴煙。（圖／漫步在雲端的阿里山）

記者林育綾／綜合報導

台鐵蒸汽火車復駛後，卻受到「空氣汙染防制法」箝制而不得噴煙，讓不少鐵道迷相當失望；而今文化部預告《文化資產保存法》部分條文修正草案，包含「蒸汽火車可動態保存」相關條款，授權中央主管機關會同環保署訂定管理辦法，以兼顧環境保護與文化保存，讓蒸汽火車有望再度噴煙！《文資法》修正草案共有四大重點，自20日起預告30日，期滿後將再進一步研修。

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▲2018年文化部在全國辦理12場「全國文化資產會議」分區論壇，各界及公民代表齊聚一堂進行交流，為文資保存擘劃未來。（圖／文化部提供）

為強化中央及地方政府保護文化資產之責任、提高私有文資所有權人保存誘因，並整體強化文資保存體系，文化部在2018年召開全國文化資產會議多場分區論壇及全國大會後，啟動《文化資產保存法》之研修。經委託專題研究，以及與專家學者、各縣市主管機關及中央相關部會研商後，文化部於8月20日起預告《文資法》部分條文修正草案，草案預告30日，期滿後文化部將再進一步研修，並將修法草案送行政院審議。

此次《文資法》修正草案研擬多項制度革新，修法主要目的在於四大重點：

一、增加私有文資保存誘因，新增歷史建築、紀念建築全額減免房屋稅、地價稅，提高私有文資所有權人參與保存的意願，以及擴大容積移轉適用對象並建立容積代金制度、建立文資「價購」機制、建立土地交換機制等。

二、強化公私有文資保存作為，包括公有機關應編列文資保存預算、強化逾50年公有建造物需進行文資價值評估之規範、增列蒸汽火車動態保存條款等。

三、增訂罰則以強化管制，包括對於歷史建築、紀念建築有管理不當導致文資價值減損、營建工程遇有文資價值之建造物但未依規定停工等行為，都擬新增行政罰。

四、新增「公益訴訟」條款，明定公益團體在主管機關辦理審查違反法令，導致未指定或登錄為文資時，得依規定向行政法院提起訴訟。

文化部表示，文化部長期以來致力建構完整的文化資產守護網，希望將文化資產保存策略，從過去搶救單棟單點的「文化保存1.0」思維，轉向建立整體文資保存發展體系的「文化保存2.0」新視野。

此次提出《文資法》修正草案，即是希望強化文資保存法規體系，強化中央跨部會、地方政府、文資所有權人保存、活化、傳承文資之責任，唯有提升整體國家社會的文化保存意識，才能建立「文化保存2.0」的新思維。

在強化文資保存能量部分，今年6月公告施行之《文化基本法》第24條第2項明定，文化部應設置「文化發展基金」，未來文化資產保存相關事項之辦理，除政府直接編列預算外，也可從文化發展基金支應。

此次《文資法》部分條文修正草案亦新增，主管機關為保存維護私有文資，得另協調機關、行政法人、學校、機構、法人、團體、個人或公益信託購買私有文資。此外，外界出資贊助文化資產保存之款項，新增得交由行政法人專款專用辦理文資之修復、再利用或管理維護。

預告《文化資產保存法》部分條文修正草案：

https://www.moc.gov.tw/informationlist_253_241_1.html

https://www.boch.gov.tw/information_166_101453.html