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失婚逆子為錢狂砍母！她口鼻噴血「背插刀」...驚恐瞪大眼慘死

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地方中心／台中報導

台中市太平區長億一街13日晚間8點多發生一起人倫悲劇，陳姓男子不滿孫姓母親干涉花錢方式、生活費問題，與她發生爭執，沒想到竟持水果刀將人刺死。當附近鄰居聽見慘叫聲趕來時，發現孫婦趴在地上，背上插著一把刀，眼神相當驚恐，滿地都是血。

▲▼台中太平，逆子酒後弒母移送畫面。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中太平，逆子酒後弒母移送畫面。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲逆子酒醒後相當懊悔。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

警方表示，晚間8點20分接獲民眾報案，指稱陳姓男子（46歲）酒後與母親（64歲）發生口角後，持刀砍對方致死；人員到場後發現地上滿是血跡，雖緊急將孫婦送往國軍總醫院急救，但最終仍宣告傷重不治。

警方調查，2人在公司內部客廳飲酒，因為談論到給予生活費、花錢方式等問題，引發口角衝突，沒想到陳男竟隨手拿起旁邊的水果刀就往母親身上猛砍，直到對方口鼻噴血、刀插在身上才停手。陳男進行酒測，酒測濃度高達0.92毫克；清醒後他非常懊悔，坦承不諱，全案依殺害直系血親罪移送偵辦。

▲▼台中太平，兒子酒後殺母致死。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲現場圍起封鎖線。

▲▼台中逆子弒母。（圖／東森新聞）

▲地上都是血。（圖／東森新聞）

鄰居指出，一開始有聽到吵架聲，再來就是尖叫聲，跑去查看才知道出人命了。據了解，陳男離過婚，小孩平時都由母親幫忙照顧，沒想到他竟因口角就殺害母親，後悔也來不及。

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關鍵字：逆子,弒母,水果刀,生活費,背插刀

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