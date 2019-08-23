快訊／台鐵公布24日路線異動！停駛一覽表出爐　高鐵正常發車

記者柯沛辰／台北報導



台鐵局因應輕颱白鹿來襲，晚間公布24日上午列車行駛異動。高鐵則宣布，明（24）日全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。

台鐵24日（六）12點以前列車行駛概況如下：

一、西部幹線（基隆-潮州間）：各級列車正常行駛。

二、東部幹線（八堵-台東間）：

請繼續往下閱讀...

（一）對號列車：台北-花蓮間正常行駛，花蓮-台東間停駛。

（二）區間列車：台北-花蓮間正常行駛，花蓮-台東間視風雨狀況機動行駛。

三、南迴線（新左營-台東間）：

（一）對號列車：（新左營-台東間）全部停駛。

（二）區間列車：（潮州-枋寮間）視風雨狀況機動行駛。

（三）普通車:3671次全區間停駛、3672次全區間停駛。

四、南半環跨線對號列車：



301次全區間停駛、751次新左營-台東間停駛、371次新左營-台東間停駛、1次潮州-花蓮間停駛、2次花蓮-潮州停駛、372次台東-新左營間停駛。

五、各支線正常行駛。

六、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

（一）台鐵局官方網站，網址：

（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）

（二）台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

（三）各就近車站（台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊）。

七、退、換票及改乘相關訊息

（一）自本島海上颱風警報發佈之日起至解除之日止，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣收手續費後退還票款。

（二） 前項旅客持用已使用之車票不得退票。

高鐵部分

高鐵公司23日晚間表示，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。依照目前各項氣象資料研判，白鹿颱風對高鐵營運影響有限，故台灣高鐵明（24）日全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。