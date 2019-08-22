樂迷嗨起來！2019搖滾台中9月登場　集66組國內外樂團輪番唱

▲「2019搖滾台中」將於9/7(六)、9/8(日)一連兩天在台中文心森林公園暨圓滿戶外劇場舉行。（圖／臺中市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

喜愛參與戶外音樂會、想感受國際級音樂節人潮爆滿盛況的熱血樂迷們注意了！已連續舉辦10多年的「2019搖滾台中」將於9/7(六)、9/8(日)一連兩天在台中文心森林公園暨圓滿戶外劇場舉行。近日臺中市政府公布共66組的超豪華國內外樂團名單，包括去年金曲獎雙冠王茄子蛋、今年入圍金曲獎的美秀集團、血肉果汁機和Vast&Hazy，以及台灣知名樂團八三夭、宇宙人、董事長樂團，另外，還有來自日本的玉木慎吾、韓國的LiveYubin、越南的District 105、泰國的EBOLA等海外樂團參與演出，音樂類型多樣狂吸上萬樂迷朝聖，堪稱搖滾鐵粉年度盛事之一。

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▲▼金曲獎雙冠王茄子蛋、今年入圍金曲獎的美秀集團都將參與2019搖滾台中。

臺中市政府新聞局長吳皇昇表示，這次活動非常榮幸邀請到台灣許多優秀的樂團參與演出，像是去年榮獲金曲獎最佳台語專輯獎及最佳新人獎的茄子蛋，還有入圍今年金曲獎最佳樂團獎、最佳新人獎的美秀樂團；入圍最佳樂團獎的血肉果汁機，以及入圍最佳演唱組合獎的Vast&Hazy等，這次活動堪稱「世界級」的搖滾台中，邀集來自日本、南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、英國等人氣樂團輪番上陣演唱，同時為扶植在地流行音樂產業，也從校園及社會人士中，選出優秀團體上台表演，給音樂人有機會用創作向世界發聲。

▲搖滾台中主視覺展現青春自由的氛圍，拉近樂團與樂迷之間的距離。

新聞局表示，這次搖滾台中陣容豐富，主視覺也呼應這次多元內容出發，以繽紛的對比色彩，營造出慶典歡樂的氛圍，更以圓潤的弧形象徵國際音樂的融合，並以簡易的幾何圖形做輔助展現親切活力，透過視覺展現青春自由的氛圍，拉近樂團與樂迷之間的距離。

▲今年還有日本、南韓、新加坡、馬來西亞、英國、澳洲等多組國內外樂團參與。

喜愛搖滾的樂迷們，麋先生、Vast＆Hazy、美秀集團、Boxing等樂團都將輪番上陣演出。台中在地樂團血肉果汁機、兩棲人、Bike樂團、海諾音大樂隊等樂團，也將為今年的表演畫龍點睛；加上海外樂團的參與，期待激盪出精彩的音樂創作火花。(臺中市政府廣告)

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