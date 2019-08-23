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搶攻摺疊手機商機　友達發表「5.6吋內外摺疊式AMOLED觸控面板」

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▲搶攻摺疊手機商機　友達發表「5.6吋內外摺疊式AMOLED觸控面板」。（圖／友達提供）

▲友達17.3吋UHD 4K噴墨印刷OLED顯示技術。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達今（23）日宣布，將在智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）展出多項新型顯示技術，包括運用噴墨印刷技術開發的17.3吋OLED面板、5.9吋可內外摺疊的AMOLED面板、12.1吋全彩主動式Micro LED車用面板，以及全球首款光學式屏下指紋辨識技術。
 
首先在噴墨印刷OLED技術，友達OLED面板具有高解析度、廣視角、高對比、反應速度快等優點，並突破材料及設備限制，開發「17.3吋UHD 4K噴墨印刷OLED面板」，具備255 PPI高像素密度，兼具高亮度、120 Hz高刷新率及廣色域，以具成本優勢的製程，領先顯示器產業。

▲搶攻摺疊手機商機　友達發表「5.6吋內外摺疊式AMOLED觸控面板」。（圖／友達提供）

▲友達5.6吋摺疊式AMOLED觸控面板。（圖／友達提供）
 
友達投入可撓式AMOLED顯示技術多年，已累積多項製程、材料及面板設計等技術能力，這次展出的「5.6吋摺疊式AMOLED觸控面板」，兼具向內或向外摺疊，可依照客戶需求靈活彈性調整，採用塑膠基板製程，並整合獨家設計的可撓式觸控屏，在4毫米摺疊半徑下，仍能展現優異畫質，而且可連續摺疊超過20萬次，為行動裝置型態開創更多的可能性。

因應AI、IoT與5G快速發展，友達匯集互動、觸控及省電三大特色的移動裝置面板，規劃AIoT專區，展示多項人工智慧連網互動介面技術，並將發表「6吋全螢幕光學內嵌式指紋掃描LTPS面板」，為全球首款將光學式感測器嵌於液晶面板內的指紋掃描技術。

友達「6吋全螢幕光學內嵌式指紋掃描LTPS面板」搭載AHVA並具備Full HD+（1080 x 2160）及403 PPI精細畫質，以30 ms快速反應時間，展現極為精準流暢的指紋感應表現，可以針對身分辨識，像是警用及海關查驗需求，也展出4.4吋指紋辨識模組具備高解析度（1600 x 1500）、503 PPI高精細像素，可支援多指的影像擷取，提高辨識精準度及安全性，在戶外強光環境下依然能精準成像。

同時，友達也展出15.6吋全球最大LTPS內嵌式觸控（in-cell touch）筆電面板，整合觸控與驅動IC（TDDI）的輕薄設計，及LTPS面板高解析度、超窄邊框、輕薄省電等優勢，提供使用者便利高效的移動產品體驗。

針對穿戴裝置，友達除了兼具省電與輕薄特性，也強調其在近場通訊（NFC）的應用，這次還將展出1.28吋真圓形NFC AMOLED面板模組，感應距離可至4公分且符合金融法規範，可用在POS、販賣機及行動支付等用途，以特定區域的感應設計提高交易安全性。

▲搶攻摺疊手機商機　友達發表「5.6吋內外摺疊式AMOLED觸控面板」。（圖／友達提供）

▲友達將全彩主動式Micro LED顯示技術導入車用面板。（圖／友達提供）
 
友達推出新款具備169 PPI解析度的全彩主動式Micro LED顯示器，並看好在車載應用的潛力，鎖定車用市場作為首要切入點，這次展出「12.1吋Micro LED儀錶板面板及12.1吋中控台面板」，採用LTPS背板驅動技術，每個像素均可獨立驅動發光，呈現更極致精細的高動態對比畫質。

「12.1吋Micro LED儀錶板面板及12.1吋中控台面板」顯示器以小於30um的LED達到超高像素密度169 PPI，並強化色彩轉換技術超越NTSC 100%的廣色域，呈現高色彩飽和度、高解析及高亮度畫面，便於駕駛隨時讀取重要行車數據。
 
另一款全彩Mini LED拼接顯示器，採用主動式矩陣電路驅動Mini LED，最高亮度可達3,000 nits，並兼具高對比度、廣色域等優勢，色彩飽和度達NTSC 110%，而且友達運用5.5吋Mini LED面板進行拼接，可呈現無縫延伸的視覺效果，為提供客戶更多的設計彈性。
 

▲搶攻摺疊手機商機　友達發表「5.6吋內外摺疊式AMOLED觸控面板」。（圖／友達提供）

▲友達發表應用於藝廊的75吋8K先進抗反光顯示器。（圖／友達提供）
 
友達針對藝廊及專業應用展示，發表一系列先進抗反光顯示器，可降低環境光源的反光與眩光影響，在複雜的光源環境中仍可展現極佳的影像品質，這次展出75吋8K、32吋4K與 17吋方形2K顯示器，均具備超高解析度、高對比和色彩表現，呈現畫作極其真實細膩的細節，可運用於各類藝術作品展示。

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關鍵字：友達,智慧顯示展,摺疊式,AMOLED,觸控面板

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