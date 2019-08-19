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頭戴、電競顯示器、智慧貨架吸睛　群創獲4大技術獎與場域應用獎

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▲頭戴、電競顯示器、智慧貨架吸睛　群創獲4大技術獎與場域應用獎。（圖／群創提供）

▲群創無暈眩高解析虛擬實境顯示器。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（19）日宣布，獲頒台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards 2019）與Taiwan Digital Signage Awards 2019台灣數位看板應用大賞，囊括四大技術創新獎與場域應用獎。

首先獲得「卓越技術獎」的全球最高規「自然立體顯示技術無暈眩高解析度虛擬實境頭戴顯示器」，是由群創VR研發團隊開發的2.16吋1411 PPI LCD無暈眩高解析度虛擬實境頭戴顯示器，突破市售低解析度VR產品容易暈眩問題。

群創這項技術包括3大亮點，其一為專利高PPI畫素設計，為市售VR產品解析度的3倍；其二為具獨家N3D技術（Nature 3D Technology）及特殊演算法處理，解決輻輳調節衝突，去除暈眩感；其三為獨家微結構液晶控制技術（MCLC）及特殊畫素設計，消除動態殘影。

受惠於電商結合數位科技，5G加速網路傳輸速度添加成長動能，研調機構Gartner今年4月提出，46%零售商將在2020年前將佈署AR/VR網路購物，提高購買決策，並讓VR產業生態圈在電玩遊戲、健康照護、直播賽事、房地產持續發酵，因此群創這項「無暈眩高解析度虛擬實境頭戴顯示器」，已經在竹南廠小量生產，搶攻電競高含金量商機，預計2020年第2季放量。

▲頭戴、電競顯示器、智慧貨架吸睛　群創獲4大技術獎與場域應用獎。（圖／群創提供）

▲群創5.99吋超窄下邊框全屏手機。（圖／群創提供）

其二，群創榮獲「傑出產品獎-面板模組類」的「5.99吋超窄下邊框全屏手機-ODTG技術及應用」，挑戰100%全螢幕的高屏占比設計，主要就是手機越來越追求視覺無障礙，因此手機大廠藉由新設計及製程縮減左、右、上邊框的寬度，唯獨在下邊框仍有待突破的空間。

因此群創獨家ODTG（One Data Triple Gate）技術，採用自主開發特殊驅動電路及畫素排列方式，突破現有IC輸出限制，減少資料線數量，可移除傳統資料線解多工電路空間，可有效縮減下邊框，並提供足夠充電時間達到高頻驅動等優點，獲得最佳全屏畫面品質，預計2020年第2季問世。

▲頭戴、電競顯示器、智慧貨架吸睛　群創獲4大技術獎與場域應用獎。（圖／群創提供）

▲ 群創31.5吋霸王Megazone電競顯示器。（圖／群創提供）

其三，群創榮獲「傑出產品獎-面板模組類」的「31.5吋百萬區高對比顯示器」，主要是全球電子競技(ESPORTS)發燒，國際市調組織Newzoo預測2019年將超越11億美元，市場規模以北美4.09億美元最高，然而亞太區電競人口高達57%，成長速度最快，可望超越北美與歐洲ESPORTS規模。

鎖定每年雙位數快速成長的電競大餅，群創推出全球最高規格「霸王MEGAZONE」世界電競賽顯示器(monitor)，三項全球最高規，包括群創以獨家霸王MEGAZONE背光源技術，達到200萬分區，是現有384分區電競顯示器的5,208倍，分區無極限，全球最高規。

黑色細節超越OLED，適合暗黑比賽的電競畫面，並搭載最高規HDR達到1,000,000:1，無OLED烙印殘影問題，全球多地連線比賽無畫面延遲問題，以及全球最高規4K畫質搭載144Hz最高螢幕刷新率，與高色彩規格DCI-P3 94%，群創31.5吋霸王MEGAZONE電競螢幕預計2020年第2季量產。

▲頭戴、電競顯示器、智慧貨架吸睛　群創獲4大技術獎與場域應用獎。（圖／群創提供）

▲群創酒莊長條屏。（圖／群創提供）

其四，群創的新零售商機「Smart Shelf Display」，主要是因應奢侈品新零售需求，結合軟硬體方案夥伴，開發23.1吋與35吋Smart Shelf智慧貨架，整合價格、產品說明、促銷廣告、銷售紀錄在智能貨架上，搶攻酒莊以及百貨公司化妝品專櫃，獲頒Smart Shelf Display場域應用獎殊榮。

群創去年開始布局新零售，像是台灣的便利商店、外商量販店、藥妝店以及機場免稅酒莊場域，但相較於中國大陸和歐美市場，台灣新零售仍處萌芽期，主推線下零售的智慧貨架，像群創的23.1吋及35吋長條屏提供貨架標籤、促進商流的廣告效果、人臉變識人流分析的精準行銷。

此外，因應奢侈品需要專業互動式產品資訊，群創新零售團隊積極布局國際精品店、酒莊、手錶名品客製化大餅，與策略夥伴共同深耕北美與中國大陸通路，掌握新零售商機。

▲頭戴、電競顯示器、智慧貨架吸睛　群創獲4大技術獎與場域應用獎。（圖／群創提供）

▲群創化妝品長條屏。（圖／群創提供）

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關鍵字：群創,智慧顯示展,頭戴顯示器,電競顯示器,智慧貨架

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