友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

▲友達推出85吋8K HDR電視面板，領先業界具備量產能力。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導



友達今（22）日宣布，8月28日至30日將在南港展覽館舉辦的智慧顯示展（Touch Taiwan 2019），針對不同市場及應用推出高值化的產品，涵蓋8K電視、Mini LED電競、智慧車載、高階醫療等全系列高值化面板應用，展現全方位高階顯示技術的研發能量與成果。

友達具備超大尺寸8K電視面板量產能力，85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板更進一步提升HDR技術，以分區精準強化技術將調光分區數（Dimming Zones）拉升到千區以上，可達1,024區調光分區數與高達2,000 nits超高亮度，搭載超高密度的LED背光源模組，可根據每個場景呈現最優化的色彩、對比與細節。

備戰2020東京奧運轉播商機，及全球電視銷售大尺寸化的趨勢，搭載友達8K面板的品牌電視機種已搶先在市場上市，超越3,300萬畫素的高精細畫質，讓觀者感受影像中物體的立體感，如臨現場的沉浸式體驗與前所未見的感官震撼，以超高解析、超精湛的頂極細膩畫質，穩站8K電視面板技術的制高點優勢。

▲友達全系列UHD 4K Mini LED高階電競面板。（圖／友達提供）



同時，友達將展出全系列採用Mini LED背光技術顯示面板，涵蓋大中小尺寸各類電競應用，從大型監視器、桌上型監視器到筆電，更延伸至VR頭戴式顯示器及智慧車載等高階應用市場。



其中友達65吋4K大型電競監視器面板具備144Hz超高刷新率，達千區以上分區調光效果與2500 nits超高亮度，超大尺寸將整體視覺範圍拓展至極致；32吋4K Mini LED 144Hz極速刷新率變頻面板，也具備千區以上分區調光效果與1,500 nits超高亮度，更克服高解析度與高刷新率間相互制約的技術限制，使動態影像更快速流暢；17.3吋4K LTPS電競筆電面板，最高亮度超過1,000 nits，符合VESA DisplayHDR1000最高等級，模組厚度僅3.5 mm，利於玩家隨身便攜來玩遊戲。



針對VR頭戴式顯示器應用，2.9吋LTPS面板採用主動式矩陣電路驅動背光模組（Active Mini LED）設計，調光分區數更提升到2,304區可並具備1,688 PPI超精細畫質，以極具豐富層次的高動態對比影像，打造無比真實的虛擬實境體驗，而且友達也進一步將Mini LED背光技術延伸到車載應用，12.3吋LTPS曲面儀錶板面板兼具高解析與750R曲面流線設計，優異的分區調光性能搭配1,000 nits超高亮度，展現精細清晰及高動態對比的畫質優勢。

▲友達結合儀錶板、中控台及副駕駛座面板的高性能車用面板。（圖／友達提供）



至於在智慧車與自駕車的技術提升之下，車用HMI人機介面朝向智慧化與個人化發展，車用內裝也跳脫傳統機械化設計而更有彈性，車載螢幕大尺寸化，可將所有車內功能集中在螢幕上操控，友達開發採用多片面板進行全貼合拼接的高性能車用面板，巷結合12.3吋中控台及20.3吋副駕駛座面板，具備高亮度和高解析畫質，1,200R曲率設計呈現一體成型的流線外觀。

還有13.3吋中控台面板搭載內嵌式觸控技術，整合觸控驅動IC（TDDI），使面板更輕薄與內裝緊密結合，並在顯示區域留有三個孔位可安裝按鍵或旋鈕，創造更多設計彈性，滿足更直覺與便利的駕駛體驗。



看好車聯網商機，友達拓展IoV系統整合實力，從車用面板模組延伸到系統整合服務，提供包括儀錶板系統、顯示介面、程式後台設計等車用顯示器整機解決方案，其中7吋機車智慧儀表板系統搭載高解析全彩面板及車規等級處理器，成功打入歐系高檔機車市場，另一款智慧儀表板系統運用LED高亮多彩的顯示面板並內建微控制處理器，也導入國際電動車品牌。

▲友達系列高解析、高對比及廣色域醫療顯示器。（圖／友達提供）

隨著全球人口增長及人口老化程度持續升高，對於醫療顯示設備需求更為廣泛，友達開發一系列醫療顯示面板應用於超音波、成像造影、內窺及手術等專業醫療用途，其中23吋超音波醫療面板，擁有2,200:1超高對比及暗室大視角極低色偏優勢，在快速動態掃描影像下，仍可呈現極細膩的灰階層次，協助更準確的診療判斷。

至於27吋醫療面板具備抗藍光護眼功能，QHD高解析度搭配AHVA超視角高清晰技術及無邊框設計，打造專業高品質的醫療影像；32吋4K手術室螢幕面板具備高解析度與高達100% Adobe廣色域技術，特別針對紅色呈現更豐富的層次及深淺變化，更貼近真實的色彩和細節，使醫生在手術時做出更為精準的判斷分析。