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群創將推全球第一台120吋8K電視　攜手品牌大廠強化8K+5G生態圈

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲群創將推全球第一台120吋8K電視　攜手品牌大廠強化8K+5G生態圈。（圖／群創提供）

▲群創全球最頂級富豪級120吋8K電視/公共顯示器。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（20）日表示，作為8K協會一員，將與夏普及國際品牌合作建構8K生態系，並在智慧顯示展（TouchTaiwan）推出全球第一台120吋8K電視，穩坐全球頂級顯示器寶座，鎖定富豪級客戶，並展出2款8K產品，包括65吋Megazone電視和65 AM miniLED電視，在對比(contrast)方面與 OLED相近，在顏色、亮度、壽命表現更優於OLED，無烙印風險，而且價格比OLED更親民。

群創表示，中美貿易戰加速全球5G競賽，國際大廠紛紛建立8K+5G生態系+AIOT，或是主導8K規格話語權。根據研調單位Digitimes指出，隨著8K電視「領土」範圍擴大，8K面板市場料將跟著快速成長，目前8K電視面板仍以LCD面板為主，2019韓廠首度推出8K OLED面板，預估2019年8K LCD面板出貨約34萬台，8K OLED面板出貨約5,000台。

▲群創將推全球第一台120吋8K電視　攜手品牌大廠強化8K+5G生態圈。（圖／群創提供）

▲群創300*1000cm 多屏電視牆。（圖／群創提供）

研調機構IHS Markit日前示警下修今年全球面板出貨量，但公共顯示器市場卻異軍突起，年複合成長率達7%，因此群創看好公共顯示器商機，今年將在TouchTaiwan展出多款創意應用，像是群創公共顯示器(PID)，已經在法國戴高樂、倫敦希斯洛、美國達拉斯、廣州白雲、新加坡樟宜、香港、杜拜等20多國的機場櫥窗發光。

群創300cm高4K錯屏裝置藝術影音牆，主要是裝置藝術影音牆在中國大陸已經成為公共藝術場域標的，為了創造高解析度立體藝術感，群創以55吋FHD五片、65吋FHD十二片，搭配一台100吋4K廣色域多屏/錯屏堆疊創意，打造300cm高*1000cm寬的流動藝術影音牆，以六台主機串連，鳥兒跨屏飛翔、魚躍龍門的錯屏表現，栩栩如生的立體感。

▲群創將推全球第一台120吋8K電視　攜手品牌大廠強化8K+5G生態圈。（圖／群創提供）

▲群創全球最大120吋4K互動式電子白板。（圖／群創提供）

群創將展示120吋4K觸控智慧電子白板，主要是智能會議與智慧教學加速電子白板普及化，因此群創展出全球最大120吋、4K、觸控、可視訊，以超大尺寸高解析度廣色域會議平板，打造全新的中大型會議室互動體驗，並中國帶路策略夥伴積極布局中高階大型會議室潛力市場。

此外，因應智慧醫療趨勢，群創智慧電子白板布局醫學中心，結合系統商客製化智慧化AI電子白板，目標在整合醫師、護理、檢查、行政於病房作業所需資訊及功能，打通各單位資訊流，可即時掌握病人動態，並可定義標示，以進行掌握及管理。

群創將展出110吋AM miniLED觸控PID，主要是拼接公共顯示器市場百花齊放，主流拼縫間距有3.5mm與1.8mm等規格，台廠與陸、韓廠競爭白熱化，雖有助於去化產能面積，但毛利已不若以往，因此群創以AM miniLED的無縫拼接、切入公共顯示器大餅。

▲群創將推全球第一台120吋8K電視　攜手品牌大廠強化8K+5G生態圈。（圖／群創提供）

▲群創65吋直立式Kirameki精品公共顯示器。（圖／群創提供）

群創將在TouchTaiwan展出110吋AM miniLED觸控PID，由4*4個箱體拼接，使用TFT驅動LED顯示，不同於一般採用大量IC驅動的做法(Passive Matrix，簡稱PM)，而且與傳統LED顯示器相比，現階段已實現更精緻的灰階表現，並突破傳統LED顯示器受限於IC使用數量，無法繼續再往小間距發展的瓶頸，今年6月已開始放量。

群創的65吋 Kirameki 3D裸眼PID，主要是免稅店與精品店為了促進成交率，透過創意布置烘托高價奢侈品購物情境，因此群創獨家開發Kirameki (燦)3D裸眼技術，凸顯金屬特質的名鑽切工、名錶雕工層次，以及裐絲綢緞旗袍的立體3D感覺，推出65吋直立式與橫式Kirameki公共顯示器，預計2020年在一線國際機場精品店推出這個高附加價值的產品。

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關鍵字：群創,智慧顯示展,8K電視,5G生態圈

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