私菸風暴／華航代組長黃川禎教「機邊交貨」　少校侍衛狂訂9420條

▲黃川禎提供價目表供人選購，並還開設LINE群組規劃「機邊交易」等細節，23日遭提起公訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

國安局私菸案爆發至今，台北地檢署終於在23日偵查終結，起訴、緩起訴一共處分了21人，其中華航空空品處代組長黃川禎還提供免稅菸品價目表供選購，事後還開設LINE群組規劃「機邊交易」等細節，23日也被台北地檢署提起公訴。

回顧案情，2019年，總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪，吳宗憲等人藉此刷卡645萬元、透過華航高層協助夾帶10009條免稅菸品進台，並調度5輛隨行貨車載運，不料卻遭到調查局幹員攔截，全案因此爆發。

▲7月22日被查扣貼有「VVIP」字條的免稅菸品，引爆國安私菸案。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

經查，此次總統出訪專機是由華航空中用品服務部副總邱彰信裁示對免稅菸品的訂購數量完全不設限，並且由空品處協理于堯及空品處代組長黃川禎執行，且也是由此3人決議讓吳宗憲所預購的9200條免稅菸不上機，並採取「機邊交易」的模式交貨。

事後，再由黃川禎提供免稅菸品的價目表給吳宗憲，並且發放給總統赴侍衛室各單位，以及張貼在親友群組，以利統計各方預售數量，而經查出各方預購菸品數量高達9420條。此外，黃川禎等人還開設LINE群組，並且邀約吳宗憲、張恒嘉、陳穎彥等人加入，再於群組內規劃「機邊交易」等細節，以此作法掩人耳目。

▲國安私菸風暴記者會，北檢擺放全案卷證。（圖／記者劉昌松攝）

另外，黃川禎在協助吳宗憲上網預訂免稅菸品時，還因為訂購數量超過系統設定的限制，遂緊急聯繫于堯調整系統上限，而于堯也並未反對，並立即更改系統。

事後，待專機抵達機場時，由黃川禎負責與聯繫華航各部門，並協調安排預購菸品不上機的機邊交貨，再利用禮遇通關免驗放行，並由吳宗憲指示貨車運載菸品。

此次案件，華航空品處代組長黃川禎可以說是貫穿整個菸品運送及訂購的幕後黑手，而他也與吳宗憲、邱彰信等13人一同被依涉犯貪汙治罪條例及違反稅捐稽徵法提起公訴。

【相關新聞】

載菸需要5輛車！吳宗憲分二波「借4公用貨車」 一同闖關走私

私菸風暴／搗破年度團購醜聞！北檢起訴13人 華航副總邱彰信等5人在列